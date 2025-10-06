El ahorro se enfría: fondos de pensiones reducen su presencia en el mercado

¿Por qué es importante ahorrar para el futuro pensional? Foto: El Espectador

El síntoma apareció antes del cambio. En septiembre, los fondos de pensiones fueron los mayores vendedores del mercado accionario colombiano, según un informe de Bancolombia. Mientras el MSCI Colcap subía 1,5 %, las AFP liquidaron posiciones por más de COP 151.000 millones, concentradas en desinversiones de Grupo Sura, Cibest y PEI.

A primera vista podría parecer una rotación normal de portafolio, pero detrás hay una señal más profunda: el ahorro pensional (base de esos movimientos) podría perder fuerza con la nueva reforma del sistema.

Un análisis de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) advierte que, de mantenerse el modelo aprobado, Colombia dejaría de acumular cerca de COP 169,7 billones en ahorro nacional hacia 2040. En otras palabras, el país perdería el equivalente a diez reformas tributarias completas.

Esa desacumulación obedece a un cambio estructural: una parte de los aportes que hoy alimentan los fondos privados pasará al nuevo Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo (FAPC), de carácter público. Es decir, el flujo que antes nutría la inversión de largo plazo se moverá hacia un esquema menos flexible y con retornos inciertos.

¿Cómo afectaría el ahorro?

Según ANIF, en 2024 las AFP administraron recursos por COP 464,9 billones (el 27,3 % del PIB) y cerca del 70 % de ese monto provino de rendimientos, no de aportes, lo que da cuenta de una gestión eficiente del ahorro de los trabajadores. Pero esa fuente de capital, que hoy sostiene la demanda en el mercado financiero y el desarrollo de infraestructura, educación y tecnología, podría perder profundidad si se debilita el canal de inversión privada.

El informe de Bancolombia refuerza la alerta: mientras los fondos vendían, el sector real fue el principal comprador neto, con más de COP 120.000 millones, apostando por compañías como Cibest, Sura y Cementos Argos. En contraste, los títulos mineros, el PEI y las preferenciales de Sura estuvieron entre los más castigados, en un mercado que, aunque repuntó en septiembre, todavía no encuentra dirección estable.

En el fondo, la advertencia de Anif adquiere otra dimensión. Menos ahorro privado significa menos recursos para financiar la inversión productiva. Y si la reforma no logra reemplazar con eficiencia la función que cumplen hoy las AFP, el país podría enfrentar una menor capacidad para sostener su crecimiento en el largo plazo.

O, en términos simples: sin ahorro no hay inversión; y sin inversión, no hay desarrollo sostenible.

Eduardo Sarmiento, economista y columnista, va más allá. La semana pasada escribió que “la igualdad entre la oferta y la demanda agregada, entre el ahorro y la inversión, dejó de cumplirse. El ahorro quedó por debajo de la inversión”, escribió recientemente en El Espectador.

Según su análisis, Colombia ha entrado en una economía de oferta donde el ahorro interno ya no cubre la inversión necesaria, lo que amplía el déficit fiscal y la dependencia del endeudamiento externo.

En ese contexto, el repliegue de los fondos privados no sería un simple ajuste de mercado, sino el reflejo de un modelo que consume más de lo que ahorra. Sin políticas que incentiven el ahorro interno y fortalezcan la inversión productiva, advierten los expertos, el país podría entrar en un ciclo de menor crecimiento y mayor vulnerabilidad fiscal.

