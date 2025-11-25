Superintendencia sanciona a 10 empresas por ofertas de Black Friday 2024: ¿cuáles y por qué?

Imagen de referencia. Foto: EFE - José Méndez

Los descuentos de fin de año son casi un deporte nacional. En 2024, el Black Friday tuvo su lado oscuro. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionó a diez empresas que ofrecieron promociones a través de comercio electrónico en noviembre de 2024, y que terminaron dejando a los consumidores con ofertas poco claras, información incompleta o, peor aún, obstáculos para ejercer derechos básicos como la garantía y el retracto.

Las multas suman COP 3.068 millones y caen sobre compañías grandes y pequeñas: desde Olímpica, Makro y Sodimac, hasta comercios de nicho como Bigfoot Colombia o la Comercializadora Baldini.

Entre las infracciones se encuentra la falta de información sobre las condiciones para acceder a las promociones y los objetos que hacen parte del descuento. Asimismo, exigir facturas y documentos adicionales al momento de exigir la garantía legal y no brindar claridad frente a qué empresa liderará el descuento.

Para entenderlo: muchos usuarios compraron casi “a ciegas”, en medio de “rebajas” apetecidas.

Por último, la falta de mecanismos de radicación de peticiones y no incluir enlaces visibles e identificables para acceder a la autoridad de producción al consumidor.

Cada una de estas fallas afecta directamente el bolsillo del consumidor, pero también deteriora algo más difícil de recuperar: la confianza en el comercio digital.

Estas son las empresas sancionadas

La SIC sancionó a:

Bigfoot Colombia S.A.S.

Olímpica S.A.

Lagobo Distribuciones S.A.S.

Sigla L.G.B. S.A.S.

Airlaf Internacional S.A.S.

Nueve Nueve Dos S.A.S.

Comercializadora Baldini S.A.

Makro Supermayorista S.A.S.

Almacenes Máximo

Sodimac Colombia S.A.

Inversiones Blo S.A.S.

“Con estas decisiones, la Superintendencia reafirma su compromiso en la protección de los derechos de los consumidores en la comercialización de productos de consumo masivo, garantizando la transparencia y la seguridad jurídica en las transacciones comerciales”, señaló el organismo.

¿Qué significa esto para el consumidor promedio?

Está claro que una sanción no devuelve automáticamente la plata ni resuelve los reclamos pendientes.

Sin embargo, la tarea de la SIC, además de vigilar precios, es asegurar que las empresas expliquen con claridad las condiciones de una promoción antes de que el consumidor dé “clic”. Si no lo hacen, la sanción golpea no solo las finanzas de la compañía, sino también la confianza en su marca.

Para evitar líos, los comercios deben habilitar canales de quejas claros, con soporte y trazabilidad.

Ninguna empresa puede exigir documentos extra para ejercer la garantía o retracto.

Para quienes compran en internet, esto tiene un efecto práctico: si la empresa no informa bien, el consumidor tiene derecho a reclamar. Y si no le responden, la SIC puede intervenir.

Este año, de nuevo, la entidad le puso la lupa al Black Friday con el fin de proteger al consumidor.

