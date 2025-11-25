Subió el índice de precios al productor de EE. UU.: ¿a qué se debió?

Imagen de referencia. Foto: EFE - JAGADEESH NV

La inflación mayorista de EE. UU. repuntó en septiembre con respecto al mes anterior debido al aumento de los costes de la energía y los alimentos, que compensó los avances más modestos en otros bienes de consumo.

El índice de precios al productor subió un 0,3 % con respecto al mes anterior, tras moderarse en agosto, según la Oficina de Estadísticas Laborales. El aumento coincidió con la proyección media de una encuesta de Bloomberg a economistas.

Excluyendo los alimentos y la energía, el IPP subió menos de lo previsto con respecto a agosto y escaló un 2,6 % con respecto al año anterior, el menor aumento desde julio de 2024.

El informe publicado el martes, cuya publicación estaba prevista inicialmente para el 16 de octubre, se retrasó debido al cierre del Gobierno. La BLS no anunció una fecha para el IPP de octubre en la publicación del martes.

Los datos sobre los precios al por mayor se publican un mes después del índice de precios al consumo de septiembre, que mostró una inflación más suave de lo esperado. El IPP sugiere que las empresas, preocupadas por que el aumento de los costes pueda ahuyentar a los clientes, estaban limitando el grado de subida de los precios para compensar el aumento de los aranceles de importación.

Según otros datos del Gobierno, las ventas minoristas aumentaron modestamente en septiembre, lo que sugiere que algunos consumidores se tomaron un respiro tras varios meses de gasto robusto.

«En general, los dos informes de hoy muestran la suficiente debilidad —en lo que respecta a la resistencia de la economía y la inflación— como para mantener las expectativas del mercado preparadas para otra bajada de tipos por parte de la Fed» el mes que viene, afirmó Sal Guatieri, economista senior de BMO Capital Markets, en una nota.

Los informes del IPP y el PCE de septiembre serán algunas de las últimas lecturas clave sobre la inflación de las que dispondrá la Fed cuando sus responsables se reúnan los días 9 y 10 de diciembre. Los responsables políticos siguen divididos sobre si recortar los tipos de interés, mientras debaten las perspectivas de empleo con una inflación que sigue por encima de su objetivo.

Los precios de los productos al por mayor subieron un 0,9 %, y el 60 % del aumento se debió al incremento de los costes de la gasolina, según el informe del IPP. Los precios de los bienes de consumo, excluidos los alimentos y la energía, registraron el menor avance desde marzo.

Servicios moderados

Los costes de los servicios se mantuvieron sin cambios tras descender un mes antes, según el informe del IPP. Los márgenes se redujeron para los mayoristas de maquinaria y equipos y aumentaron para los mayoristas de alimentos. Los servicios de transporte aéreo de pasajeros también repuntaron.

Los economistas y los inversores siguen de cerca el IPP porque varios de sus componentes se incorporan al indicador de inflación preferido por la Reserva Federal, el índice de precios del gasto en consumo personal.

Además de las tarifas aéreas, esas categorías fueron mixtas. Las comisiones de gestión de carteras y la atención hospitalaria ambulatoria disminuyeron, mientras que el coste de la atención en residencias de ancianos repuntó.

La Oficina de Análisis Económico anunció el lunes que el 5 de diciembre publicará los datos de precios del PCE de septiembre, junto con las cifras de ingresos y gastos.

Una medida del IPP menos volátil, que excluye los alimentos, la energía y los servicios comerciales, subió un 0,1 %, el menor aumento en tres meses.

