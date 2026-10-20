Supersociedades autoriza a Presto para seguir operando durante su liquidación

El pasado 13 de octubre, Presto entró en liquidación judicial tras no lograr el equilibrio financiero. Sin embargo, la compañía solicitó a la Superintendencia de Sociedades autorización para continuar operando…

En julio de 2023 se conoció que Presto, la reconocida cadena de comidas rápidas, había entrado en un proceso de reorganización empresarial. La decisión respondió a la compleja situación financiera de la compañía, que buscaba mantenerse a flote mediante acuerdos con sus acreedores para cumplir con sus obligaciones y evitar la quiebra.

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El pasado 13 de octubre, Presto entró en liquidación judicial tras no lograr el equilibrio financiero. Sin embargo, la compañía solicitó a la Superintendencia de Sociedades autorización para continuar operando mientras avanza el proceso.

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Recientemente, la Supersociedades informó su aval para que Presto pueda mantener abiertos los restaurantes y la planta, lo que no solo implica conservar los trabajos, sino también tener más tiempo para buscar la venta de la empresa como unidad económica productiva.

La anterior es la alternativa que mayor valor genera para el pago de todos los acreedores.

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El aval de la autoridad también implica la no terminación de contratos indispensables para la operación de Presto; la adopción de medidas de protección contractual frente a arrendadores, concedentes y proveedores de los establecimientos que continúen operando.

“Con mucha satisfacción les compartimos una buena noticia: mediante el auto 2026-01-759994 del 19 de octubre de 2026, que adjuntamos, la Superintendencia de Sociedades autorizó que Presto continúe operando durante la liquidación judicial. La autorización se extiende hasta veinte (20) días hábiles después de que quede en firme la aprobación de la calificación y graduación de créditos”, informó la liquidadora.

También se precisó que los productos, servicios, cánones y demás obligaciones que se causen a partir del 14 de octubre de 2026 se pagarán como gastos de administración, con preferencia, con los ingresos de la operación.

“Para dar estabilidad a la operación, el auto dispuso que los contratos de los puntos de venta y unidades de apoyo que siguen operando continúen vigentes mientras dure la autorización, siempre que la compañía atienda puntualmente las obligaciones nuevas. Es un compromiso de ambas partes que da tranquilidad a todos”, añadió.

También que las facturas y obligaciones causadas hasta el 13 de octubre de 2026 se deben presentar para que se hagan parte en el proceso.

“Agradecemos de corazón el apoyo que nos han brindado en estos días. Seguiremos contando con ustedes para que Presto siga adelante”, concluyó.

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