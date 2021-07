Supersociedades impuso multas a exadministradores de Odebrecht por $3.900 millones

Se trata de 11 personas naturales que incurrieron en infracciones como no adoptar medidas adecuadas de control interno e incumplir órdenes de los entes de vigilancia.

La Superintendencia de Sociedades informó que, después de realizar investigaciones administrativas, impuso sanciones por más de $3.900 millones a los exadministradores de la sucursal de la sociedad extranjera Construtora Norberto Odebrecht S. A. y la sociedad Odebrecht Latinvest Colombia SAS, “por el incumplimiento de los deberes legales a su cargo”.

Entre las infracciones que dieron lugar a las multas impuestas están deficiencias en los mecanismos de control, falta de colaboración con los revisores fiscales e indebida preparación y presentación de estados financieros.

En la tabla a continuación se muestra el detalle de las sanciones impuestas:

La infracción de deficiencias en el control, explicó la Superintendencia, tiene que ver con el hecho de no adoptar medidas adecuadas de control interno. Sobre la falta de colaboración, explica la entidad, “los exadministradores no velaron porque se permitiera la adecuada realización de las funciones encomendadas a la revisoría fiscal, al no suministrarle de manera oportuna la información necesaria, adecuada, completa, organizada y soportada, para el cabal desempeño de sus funciones...”.

En cuanto a los estados financieros, incurrieron en la infracción por no “haber preparado, certificado y presentado los estados financieros correspondientes a los años 2017 y 2018, respectivamente, bajo la hipótesis de negocio en marcha, cuando lo correcto era su preparación y presentación bajo el principio de liquidación”.

Asimismo, “los exadministradores de la sucursal Construtora Norberto Odebrecht S.A. incumplieron las órdenes impartidas por esta Superintendencia, a través del oficio 203-104225 del 19 de mayo de 2017, de remitir trimestralmente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la finalización del trimestre, estados financieros trimestrales, toda vez que, en el año 2019, no remitieron oportunamente la información financiera del trimestre enero–marzo, ni abril-junio”.

“Estas multas entran a engrosar las multas por $1.488′984.632 que le impuso la Superintendencia de Sociedades a los Revisores Fiscales de Construtora Norberto Odebrecht S.A., Odebrecht Latinvest Colombia S.A.S., Constructora Norberto Odebrecht S.A.S. (en liquidación judicial) y Navelena S.A.S. (en liquidación judicial) y otras multas por $55′947.096 a la Construtora Norberto Odebrecht S.A., Odebrecht Latinvest Colombia S.A.S. por presentar información financiera de manera incompleta; y a Odebrecht Participacoes e Investimentos S.A. y Odebrecht Latinvest Transport Colombia SL por la sustitución extemporánea del registro de la inversión extranjera en Odebrecht Latinvest Colombia S.A.S.”, detalló la Superintendencia.

“Así, el total de multas interpuestas a las sociedades pertenecientes al Grupo Odebrecht, sus administradores y sus revisores fiscales por la Superintendencia de Sociedades desde 2018, totalizan un valor de $5.454′012.128″, agregó.