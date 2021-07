Supertransporte sanciona a empresas operadoras de carga por carretera

Por incumplir con el registro del valor de los fletes ante la plataforma del Registro Nacional de Despachos de Carga (RNDC) y manejos de pagos por debajo de los costos autorizados, la Superintendencia de Transporte anunció que sancionó a tres empresas generadoras de carga y a cuatro transportadoras.

La entidad de vigilancia en el sector del transporte explicó que también se detectó que las transportadoras afectadas efectuaban pago por debajo de los costos de operación, efectuar descuentos no autorizados al valor pactado y no hacer el reconocimiento de los tiempos adicionales de espera en el cargue o descargue de mercancías.

También le puede interesar: Gobierno y camioneros definen hoja de ruta para el sector de carga

“Es la primera vez en la historia que se multa a empresas generadoras de carga por incumplir con sus obligaciones establecidas en la normatividad del sector”, señaló el Superintendente de Transporte, Camilo Pabón.

Recuerda el informe que, las empresas generadoras de carga tienen la obligación de registrar e informar al Ministerio de Transporte el valor de los fletes pactados, a través de la plataforma del Registro Nacional de Despachos de Carga (RNDC). Este instrumento se define como el “sistema de información que permite recibir, validar y transmitir la información generada en las operaciones de Servicio Público de Transporte de Carga por Carretera”, precisa el informe.

La Superintendencia indicó que las empresas generadoras de carga sancionadas involucran a Almacenes Éxito y Orf S.A., multadas con $69.808.000 cada una.

Por manejar pagos por debajo de costos eficientes, la entidad de control y vigilancia resolvió casos que involucran a una empresa generadora de carga y otra transportadora que incumplieron. Las afectadas fueron Consorcio Metalúrgico Nacional, con sigla Colmena sancionada con $73.991.000 y Logysteel Operador Logístico multada con $207.696.000.

Por efectuar descuentos no autorizados al valor pactado con el propietario, fue multada Jlt Transportes LTDA, con $164.932.000. Por no pago del Stand By, la Superintendencia de Transporte sancionó a Transmeba Carga S.A.S. con $39.345.000, e Inversiones Muñoz y Camargo S.A.S. con $159.413.000.

Puede ser de interés también: COVID-19 desata crisis en el transporte de carga

Con estas decisiones, la Superintendencia de Transporte busca garantizar la legalidad y calidad del servicio de transporte de carga, con la verificación del cumplimiento de las obligaciones y deberes detallados en las normas del transporte tanto para las empresas de carga como para los generadores, como actores de la cadena, dijo la Superintendencia de Transporte en un comunicado de prensa.

Aclara la entidad de control del sector del transporte que en todos los casos procede recurso de reposición.