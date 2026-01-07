Wall Street vuelve a girar hacia tecnológicas, bonos aflojan y Venezuela reordena el tablero

Entre los activos venezolanos, los bonos soberanos y de PDVSA se dispararon en 2025. Algunos llegaron a duplicar su valor en un año. Foto: archivo

Hay días en los que los mercados parecen dispersos, pero avanzan con una lógica clara. Esta semana ha sido uno de esos casos: las grandes tecnológicas retomaron el liderazgo en bolsa, los rendimientos de los bonos empezaron a ceder y, en el trasfondo, el caso Venezuela añadió una capa geopolítica que los inversionistas no están dispuestos a ignorar.

Tras semanas de rotación y dudas, las grandes firmas tecnológicas volvieron a marcar el pulso. El Nasdaq 100 avanzó, mientras el S&P 500 se movía cerca de máximos históricos. Un mensaje de confianza en el crecimiento de utilidades y entornos más flexibles.

Al mismo tiempo, los bonos —que funcionan como el termómetro del miedo y de las expectativas económicas— empezaron a ganar terreno. El rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años cayó hacia 4,14 %. Eso significa que los inversionistas están dispuestos a aceptar una rentabilidad menor a cambio de seguridad.

En conjunto, los datos económicos fueron positivos, según Adam Crisafulli, de Vital Knowledge, aunque advirtió que deben vigilarse las caídas tanto en una versión equiponderada del S&P 500 —que otorga a Dollar Tree Inc. el mismo peso que a Apple Inc.— como en un indicador de empresas más pequeñas.

Las acciones vienen registrando fuertes alzas por el optimismo en torno a un sólido crecimiento de las ganancias y a que la inflación se mantenga lo suficientemente contenida como para que la Reserva Federal siga recortando los costos de endeudamiento. Ese optimismo ha persistido pese a un deterioro del panorama geopolítico, que incluye acciones de Estados Unidos en Venezuela, amenazas de intervención en otros lugares y crecientes tensiones entre China y Japón.

Energía y el factor Venezuela

En medio de este escenario, la energía volvió a captar atención, aunque por razones menos habituales. Las acciones de refinerías subieron con fuerza tras declaraciones del presidente Donald Trump sobre futuros envíos de crudo venezolano a Estados Unidos. Sin embargo, el precio del petróleo, lejos de dispararse, cayó: el WTI se movía por debajo de los USD 57 por barril.

¿Por qué? Porque el mercado empezó a mirar más allá del titular de la captura de Nicolás Maduro. La intervención de Estados Unidos en Venezuela y el control sobre activos vinculados al país abren un proceso largo y complejo (diagnosticado por Marco Rubio, secretario de Estado, en tres fases). Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, pero hoy produce menos del 1 % del crudo global.

En el corto plazo, el impacto en precios es limitado. A mediano plazo, si se concreta una transición política y llegan inversiones masivas (algunas estimaciones hablan de hasta USD 100.000 millones) la oferta global podría aumentar de forma significativa, presionando los precios a la baja.

Bonos venezolanos y apuestas de alto riesgo

Donde sí hubo movimientos bruscos fue en los activos financieros venezolanos. Según un informe del Grupo Cibest, los bonos soberanos y de PDVSA, que llevaban años en default (es decir, sin pagar), se dispararon durante 2025 y volvieron a subir tras los últimos anuncios. Algunos llegaron a duplicar su valor en el año.

“Basado en el desempeño del 2025 es probable que este comportamiento positivo continúe para este tipo de activos”, detalla el centro de investigación.

Aquí conviene una advertencia clara: estos movimientos no reflejan una economía sana, sino expectativas. Son apuestas a que, en algún momento, habrá una reestructuración de deuda y un nuevo orden institucional. Para el inversionista común, es un terreno tan volátil como caminar sobre hielo delgado.

¿Qué mira ahora el mercado?

Con este panorama, los inversionistas tienen tres focos claros:

Resultados empresariales, especialmente de las tecnológicas, que hoy cargan buena parte del optimismo bursátil. El informe de empleo en Estados Unidos, clave para confirmar si la Fed puede seguir bajando tasas. La evolución del caso Venezuela por sus efectos en energía, bonos emergentes y flujos de capital hacia América Latina.

Es decir, expectativa, con los ojos bien abiertos.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 registró pocos cambios a las 2:30 p.m., hora de Nueva York.

El Nasdaq 100 subió un 0,3%

El Dow Jones Industrial Average cayó un 0,6%

El índice mundial MSCI cayó un 0,2%

El índice S&P 500 de ponderación igual cayó un 0,8%

El índice Russell 2000 cayó un 0,4%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot subió un 0,1%

El euro se mantuvo prácticamente sin cambios y se situó en US$1,1680

La libra esterlina cayó un 0,3% a US$1,3463

El yen japonés se mantuvo prácticamente sin cambios y se situó en 156,75 por dólar.

Criptomonedas

Bitcóin cayó un 2,5% a US$90.910,01

Ether cayó un 4,1% a US$3.139,58

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó cuatro puntos básicos hasta el 4,14%.

El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años bajó tres puntos básicos hasta el 2,81%.

El rendimiento de los bonos británicos a 10 años bajó seis puntos básicos hasta el 4,42%.

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate cayó un 2% a US$55,99 el barril

El oro al contado cayó un 0,9% a US$4.453,38 la onza

