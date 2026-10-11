El terremoto ocurrió el viernes 9 de octubre a las 12:56 p. m., con epicentro cerca de Tonosí, en la provincia de Los Santos, según el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá. Tuvo una magnitud de 7,7 según el Servicio…

La aerolínea Copa Airlines continúa restableciendo sus operaciones tras los movimientos sísmicos registrados en Panamá. Según un comunicado de la aerolínea, por las interrupciones ocurridas en el Aeropuerto Internacional de Tocumen todavía podrían presentarse demoras, cancelaciones y ajustes en algunos itinerarios.

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Terremoto en Panamá: qué está haciendo Copa Airlines con los vuelos y sus pasajeros

El terremoto ocurrió el viernes 9 de octubre a las 12:56 p. m., con epicentro cerca de Tonosí, en la provincia de Los Santos, según el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá. Tuvo una magnitud de 7,7 según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés). El Instituto de Geociencias (IGC), que lo registró inicialmente en 7,2, lo actualizó a 7,5. Hasta la mañana del sábado reportaba 135 réplicas.

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Qué dijo Copa Airlines tras el terremoto en Panamá

Copa recomienda a los pasajeros que aún no han iniciado su viaje verificar el estado de sus vuelos en www.copa.com o en su aplicación móvil antes de ir al aeropuerto, porque podrían presentarse demoras adicionales y nuevos ajustes.

Además, la compañía anunció que amplió sus lineamientos para dar mayor flexibilidad a los pasajeros afectados. Las medidas aplican a boletos emitidos hasta el 9 de octubre de 2026 para viajes afectados entre el 9 y el 14 de octubre, en cualquier ruta operada por Copa Airlines.

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Quienes quieran seguir adelante con el viaje pueden cambiar su vuelo sin pagar el cargo por cambio y sin que les cobren diferencia de tarifa. Es decir, si el nuevo vuelo cuesta más que el original, no tendrán que poner la diferencia. Eso sí, la nueva fecha debe estar dentro de la ventana que fija Copa: se puede viajar hasta el 31 de octubre de 2026.

Quienes decidan no viajar pueden conservar el valor de su boleto como crédito, para usarlo más adelante, sin cargo por cambio durante su vigencia. Los reembolsos, por su parte, pueden solicitarse por boletos no utilizados o por la porción no utilizada, incluso en tarifas no reembolsables.

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