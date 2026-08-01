De cero a 1.904: el salto en ventas de Tesla que sacude el mercado automotor colombiano

Foto: Tesla Model Y. /Tesla

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El mercado automotor colombiano sigue mostrando señales de fortaleza. En julio de 2026 se matricularon 28.633 vehículos nuevos, un crecimiento de 20 % frente al mismo mes del año anterior, mientras que entre enero y julio el sector acumula 186.253 registros, un incremento de 44,5 % que no solo confirma la recuperación de la industria, sino que la acerca a los niveles de mayor dinamismo de la última década.

En ese escenario, Tesla protagonizó el movimiento más interesante del mes. La marca escaló hasta la cuarta posición del ranking nacional, con 1.904 vehículos matriculados y una participación de mercado del 6,6%, superando a fabricantes tradicionales como Chevrolet, Mazda, Hyundai y Nissan en las ventas de julio. Hace un año, la marca apenas registraba una unidad en el mismo mes, lo que refleja el impacto que está teniendo la expansión de la oferta eléctrica en Colombia.

Las cifras reflejan, además, el posicionamiento de Tesla también a nivel de modelos. El Model Y fue el vehículo más matriculado del país durante julio, con una participación del 6,3%, por delante del Kia Picanto (3,6%), el Renault Duster (3,4%), el Mazda CX-30 (2,8%) y el Kia K3 (2,8%). Entre los cinco concentraron una de cada cinco matrículas realizadas en el mes.

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El buen momento de la marca, sin embargo, puede leerse también como parte de una tendencia más amplia: la rápida adopción de vehículos electrificados. Durante julio, los registros de vehículos eléctricos se dispararon 211 %, hasta alcanzar 4.870 unidades, mientras que los híbridos crecieron 23,2 %, con 9.410 matrículas. En conjunto, estas dos tecnologías sumaron 14.280 vehículos, lo que significa que casi uno de cada dos automóviles nuevos vendidos en julio correspondió a un modelo eléctrico o híbrido.

La fortaleza del mercado también se refleja en el acumulado del año. Entre enero y julio, las matrículas alcanzaron 186.253 unidades, frente a las 128.878 registradas en el mismo periodo de 2025. El crecimiento de 44,5 % representa 57.375 vehículos adicionales en apenas siete meses, una cifra que evidencia la aceleración de la demanda y un entorno de consumo mucho más favorable que el observado un año atrás.

Sin embargo, aunque Tesla tuvo movidas interesantes, Kia mantiene el liderazgo del mercado colombiano. En julio matriculó 4.046 vehículos, con una participación de 14,1 %, seguida por Toyota, con 3.200 unidades (11,2 %), y Renault, con 2.747 (9,6 %). Después aparecen Tesla y Suzuki, ambas con participaciones de 6,6 %. En conjunto, estas cinco marcas concentraron 48,1 % de todas las matrículas del país durante el mes.

En el acumulado del año, la clasificación mantiene a Kia como la marca con mayor volumen de ventas (24.483 unidades y 13,1 % del mercado), seguida por Renault (18.583), Toyota (15.916), Chevrolet (13.998) y Mazda (13.572). Tesla ya ocupa la sexta posición, con 12.061 matrículas y una participación del 6,5 %, consolidándose como uno de los fabricantes con mayor crecimiento en el país.

Otra señal del dinamismo del mercado es que prácticamente todas las marcas del top 10 crecieron frente a julio del año pasado. Kia aumentó sus registros 18,4 %, Toyota 15,3 %, Suzuki 14,8 %, Hyundai 40 %, Nissan 11,7 %, Volkswagen 23,4 % y BYD 22 %. Entre las marcas de origen chino también sobresalieron Chery, con un crecimiento de 132,6 %, y MG, que avanzó 192,8 %, confirmando el avance de nuevos competidores en el mercado colombiano.

Por segmentos, las vans fueron las de mejor desempeño, con un crecimiento de 64,5%, seguidas por los SUV, que aumentaron 33,3%, ratificando su posición como la categoría preferida por los compradores colombianos. Los taxis, por su parte, crecieron 20,1%, impulsados por la renovación de flotas en varias ciudades.

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La recuperación también tuvo un fuerte componente regional. Sincelejo lideró el crecimiento de matrículas con un aumento de 52,2%, seguida por Bogotá, con 50,5%. También sobresalieron La Paz (Cesar) (37,3%), Medellín (36,3%) y Cali (29%), lo que muestra que la expansión de la demanda se está dando tanto en los grandes centros urbanos como en mercados intermedios.

Las cifras históricas ayudan a dimensionar el momento que atraviesa el sector. Los 186.253 vehículos matriculados entre enero y julio ya representan prácticamente el volumen que el mercado alcanzó durante todo 2023 y dejan a 2026 encaminado a convertirse en el mejor año para la industria desde 2022. Si el ritmo de ventas se mantiene durante el segundo semestre, el mercado podría cerrar cerca de 320.000 vehículos, un nivel similar al de los años de mayor dinamismo recientes.

La transición hacia tecnologías electrificadas, el fortalecimiento de la oferta y una competencia cada vez más intensa entre marcas tradicionales y nuevos jugadores están redefiniendo el negocio automotor en Colombia.

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