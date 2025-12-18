La UE aplaza hasta enero la firma del acuerdo comercial con Mercosur

Contenedores apilados en un puerto de Aarhus, Dinamarca. Imagen de referencia. Foto: Bloomberg - Carsten Snejbjerg

La Unión Europea no firmará este fin de semana el acuerdo comercial con el Mercosur, como estaba previsto, y ha decidido aplazar el proceso hasta enero, ante la falta de consenso entre los Estados miembros; en particular, por la oposición de Francia y las dudas de Italia.

Así lo confirmaron fuentes europeas y la portavoz de la Comisión Europea para asuntos comerciales, Paula Pinho, quienes señalaron que los trabajos para cerrar el tratado con Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay continuarán en las próximas semanas, con la intención de completarlo a comienzos de 2026.

El retraso se produce después de que los líderes europeos no lograran cumplir el plazo que se habían impuesto para cerrar el acuerdo esta semana, en el marco de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Bruselas.

Francia e Italia, en el centro del bloqueo

El aplazamiento llegó tras una campaña de última hora encabezada por Francia e Italia, que sostienen que el acuerdo aún no ofrece suficientes garantías para proteger a los agricultores europeos frente a la competencia de productos agroalimentarios sudamericanos.

El presidente francés, Emmanuel Macron, reiteró que el tratado “no se puede firmar” sin salvaguardas adicionales para el sector agrícola, mientras que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, pidió más tiempo para evaluar el texto y gestionar las presiones internas de los agricultores de su país.

Una fuente diplomática europea indicó que, ante este escenario, resultaba “casi imposible” alcanzar la mayoría cualificada necesaria para autorizar la firma del acuerdo y el viaje de los presidentes del Consejo Europeo y de la Comisión Europea a Brasil este sábado.

Italia deja la puerta abierta a un acuerdo en enero

Pese al bloqueo, desde Brasil se transmitió un mensaje de mayor optimismo. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmó que habló con Meloni y que esta le aseguró no estar en contra del acuerdo, sino enfrentarse a dificultades políticas internas.

“Me explicó que no está en contra del acuerdo. Simplemente se enfrenta a cierta vergüenza política por culpa de los agricultores italianos”, dijo Lula a periodistas en Brasilia. Según el mandatario, la jefa de Gobierno italiana le manifestó que, con “paciencia durante una semana, 10 días o como mucho un mes”, Italia podría respaldar el tratado.

Fuentes europeas confirmaron que el aplazamiento sería aceptable para los países del Mercosur y que estos ya habían sido informados de que la votación en el Consejo de la UE y la eventual firma se trasladarían a principios de enero.

Un acuerdo clave, pero políticamente sensible

El acuerdo UE-Mercosur es el mayor tratado comercial negociado por el bloque europeo y lleva más de 25 años en discusión. De concretarse, crearía un mercado integrado de cerca de 780 millones de consumidores y eliminaría progresivamente aranceles sobre bienes como automóviles, maquinaria y productos agrícolas.

Según Bloomberg Economics, el pacto podría impulsar la economía del Mercosur hasta en un 0,7 % y la de la Unión Europea en un 0,1 %. Desde la Comisión Europea, Ursula von der Leyen subrayó que el acuerdo es “de enorme importancia” para reducir las dependencias comerciales del bloque y diversificar sus socios económicos.

En los últimos días, el Parlamento Europeo y las capitales de la UE acordaron añadir nuevas cláusulas de salvaguardia para proteger a los agricultores frente a posibles perturbaciones del mercado, aunque aún falta definir cómo se aplicarían esas medidas en la práctica.

Con el aplazamiento decidido, el debate se trasladará a enero, cuando los Estados miembros volverán a evaluar si existen las condiciones políticas para avanzar. El acuerdo deberá, además, ser ratificado posteriormente por el Parlamento Europeo, donde ya se anticipa una votación ajustada.

Mientras tanto, el futuro del tratado sigue dependiendo de si la Unión Europea logra conciliar sus objetivos comerciales y geopolíticos con las preocupaciones de los sectores agrícolas más críticos dentro del bloque.

