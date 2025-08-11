Trump podría avalar exportación reducida de Nvidia a China y cobraría la operación

Imagen de referencia. Foto: AFP - I-HWA CHENG

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que estaría abierto a permitir que Nvidia Corp. venda una versión reducida de su chip de inteligencia artificial más avanzado a China.

Trump afirmó que consideraría un acuerdo que permitiera a Nvidia enviar sus chips Blackwell a China si la compañía pudiera diseñarlos con menor tecnología.

“Es posible que llegue a un acuerdo” por un procesador Blackwell “algo mejorado, aunque sea negativamente”, declaró en una rueda de prensa. “En otras palabras, le quitaría entre un 30 % y un 50 % de descuento”.

Trump hizo estas declaraciones sobre el chip Blackwell de Nvidia al tiempo que confirmaba haber cerrado un acuerdo aparte, aunque inusual, con Nvidia que permitirá a la compañía vender su chip de inteligencia artificial H2O, menos avanzado, a China si paga el 15 % de los ingresos vinculados a dichos envíos al gobierno estadounidense.

Advanced Micro Devices Inc. aportará la misma proporción de los ingresos del MI308, según declaró una persona familiarizada con la situación, que pidió no ser identificada debido a deliberaciones internas.

El acuerdo de reparto de ingresos para el chip H20, y la perspectiva de otro para el producto Blackwell de Nvidia, refleja el esfuerzo constante de Trump por obtener un beneficio económico para Estados Unidos a cambio de concesiones comerciales.

Sin embargo, el problema es que los chips H20 que Nvidia venderá en China son “obsoletos”. Y Trump tampoco especificó si el 15 % del pago es sobre facturación o sobre las ganancias derivadas de las ventas. “Si voy a hacer eso, quiero que nos paguen algo como país, porque les estoy dando una autorización. Solo los liberé para el H20”, dijo el presidente estadounidense.

Estos acuerdos sin precedentes podrían sentar un precedente para todas las empresas estadounidenses que operan en el país asiático y amenazar la justificación de seguridad nacional del gobierno estadounidense para los controles de exportación, según los expertos.

Trump no dijo exactamente cuándo podría negociar un acuerdo con el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, sobre el chip Blackwell, pero aludió a una reunión relacionada con esa posibilidad: “creo que vendrá a verme de nuevo para hablar de eso, pero será una versión no mejorada del grande”.

El diseño Blackwell de Nvidia es la base de las computadoras más potentes que crean y ejecutan software de IA. Actualmente, estos chips son demasiado potentes para venderse en China, debido a las restricciones estadounidenses.

Nvidia y su rival más pequeño, AMD, han visto menguados drásticamente sus ingresos en China debido a las restricciones cada vez más estrictas del gobierno estadounidense a la exportación de chips de IA.

Si bien la administración Trump ha comenzado a otorgar permisos para algunos chips a China, estos productos son más antiguos y solo son equivalentes a las ofertas nacionales chinas, lo que pone en duda su atractivo en ese mercado.

Una oferta más nueva y mejor podría ayudar a promover la reputación de Nvidia ante los clientes chinos si puede obtener la aprobación de la administración.

Cuando EE. UU. endureció las restricciones en abril, Nvidia afirmó que trabajaría en otro chip para el mercado chino y que solicitaría autorización para exportarlo. Advirtió que el antiguo diseño Hopper, base del chip H2O que se envía únicamente a China, ya no podía reducir su capacidad.

