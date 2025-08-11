Las tres alertas de la Contraloría sobre el presupuesto de 2026 y situación fiscal

Imagen de referencia. Foto: Archivo

La Contraloría General de la República analizó la situación fiscal y presupuestal del país y presentó sus observaciones preliminares al Proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026.

En este análisis, el ente de control identificó tres grandes preocupaciones que deben resolverse para evitar contratiempos. Se trata de: las metas de recaudo, el crecimiento del déficit fiscal y el financiamiento incierto del presupuesto.

La incertidumbre del Presupuesto General de la Nación para 2026

La administración de Gustavo Petro busca que el Congreso le apruebe un presupuesto para 2026 por unos $556,9 billones.

Al respecto, la Contraloría subraya que el proyecto presupuestal para 2026 presenta una alta dependencia de una reforma tributaria aún no aprobada, lo que introduce riesgos fiscales y presupuestales.

Además, el crecimiento del gasto de funcionamiento sin un plan claro de racionalización preocupa en términos de sostenibilidad fiscal.

El proyecto de presupuesto de gasto es por $556,9 billones para 2026 (un aumento del 5,9 % frente a 2025) frente a unos ingresos estimados por $530,7 billones. Pero dejan un desbalance o desequilibrio implícito de $26,3 billones que se espera cubrir con la reforma tributaria.

Aunque el ente de control considera que el proyecto se apoya en supuestos de crecimiento económico, de inflación y tasa de cambio, que se pueden considerar moderados. No obstante, hay observaciones sobre las estimaciones del recauo tributario.

Además, se presentan contradicciones entre el crecimiento proyectado y la reducción esperada del recaudo tributario de 1,8 %, lo que requiere una aclaración por parte del Ministerio de Hacienda.

Indicadores económicos y deuda

La Contraloría repasa algunas proyecciones de la economía:

Crecimiento económico de 2,7 % en 2025 y 3% en 2026.

La inflación anual a junio se ubicó en 4,82 % y se proyecta en 3,2 % para 2026.

El precio del petróleo ha mostrado una recuperación y el tipo de cambio se estima en $4.408 para 2026.

El 63 % se destinará a funcionamiento, el 18 % a servicio de la deuda y el 16 % a inversión.

El gasto de funcionamiento crece 11,1 %, por encima del crecimiento nominal del PIB (6,3 %), lo que no refleja un compromiso con la eficiencia del gasto.

Con respecto al pago del servicio a la deuda pública se encuentra que disminuye en términos absolutos, producto de menores pagos al FMI y operaciones de manejo de deuda.

“El país necesita una estrategia integral de responsabilidad fiscal que combine eficiencia del gasto, realismo en los supuestos de ingreso, y medidas estructurales para fortalecer el crecimiento económico y la equidad social”, destaca la entidad.

Presupuesto 2025: metas de recaudo tributario y baja ejecución

Aunque el recaudo tributario a junio de 2025 ha sido ligeramente superior al presentado en el mismo período del 2024, se encuentra por debajo de las metas establecidas.

Esto ha hecho que se pueda presentar una desfinanciación del gasto que llevaría a mayores ajustes presupuestales o mayor endeudamiento.

Según el ente de control, a junio de 2025 el recaudo tributario en efectivo ascendió a $135,4 billones, equivalentes al 44,1 % de la meta anual contenida en el PGN por 307,3 billones.

El problema es que, si se compara con la meta para junio estimada por la DIAN, hay una desviación de $12,4 billones por debajo del cumplimiento esperado.

Para la Contraloría General ya hay un rezago importante en el cumplimiento de la meta de recaudo tributario, y espera que se logre aumentar y acelerar en el segundo semestre.

El peligro de la baja ejecución

A la Contraloría también le preocupa la ejecución del gasto, pues del total presupuestado solo se ha obligado el 37,7% a junio de 2025, registro ligeramente inferior en 0,3 puntos porcentuales respecto al mismo período de 2024.

“Es necesario notar la baja ejecución de los recursos de inversión en 24,2% cuando falta un semestre para culminar el año, similar a lo ocurrido en 2024″, alerta la entidad.

De persistir esta tendencia en el gasto habría una falta de eficacia en el gasto público, pues no se traduce en bienes y servicios públicos tan necesarios para el desarrollo del país.

Crecimiento del déficit fiscal en el 2025 y perspectiva de 2026

Como fue revelado por el Ministerio de Hacienda en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, se activó la cláusula de escape de la regla fiscal. De ese modo se permite mayor gasto y, dadas las restricciones de ingreso, aún con una futura reforma tributaria, significaría un mayor déficit fiscal del Gobierno Nacional.

Así, se espera para 2025 un déficit de 7,1 % del PIB superando los límites de la regla fiscal.

La decisión del Gobierno “refleja la elevada rigidez del gasto público (92 % del PGN es inflexible según el gobierno) y una apuesta por mantener la demanda agregada mediante gasto público”, dice el ente de control.

Para 2026, se espera que el déficit fiscal total se reduzca a 6,2 % del PIB. El problema es que el déficit primario aumentaría de -1,45 % a -1,97 % del PIB, pese a que se anticipa un mayor recaudo tributario gracias a una reforma estimada en $26,3 billones y una reducción del pago de intereses por $10 billones.

Este deterioro preocupa también “ya que no se vislumbra un plan de ajuste para retornar a la senda de cumplimiento de la regla fiscal para 2026”, en palabras de la Contraloría.

Aunque se mejora la gestión de la deuda, no se aprovecha la oportunidad para reducir el gasto de funcionamiento o recortar ciertas inversiones o rubros no prioritarios.

Perspectiva de la deuda

Para 2025 se estima que la deuda neta será del 61,3 % del PIB, superando en 6,3 puntos el ancla fiscal. La estrategia fiscal proyecta un pico de 64 % del PIB en 2027 y una reducción gradual hasta 2036.

El órgano de control advierte que la diferencia entre las tasas de interés reales y el crecimiento económico podría dificultar el cumplimiento de esta trayectoria.

