UNO CORP adquiere Primax y suma 1.800 estaciones en Colombia

La SIC impuso condiciones para evitar riesgos de concentración y garantizar acceso a infraestructura de combustibles. Foto: Cortesía

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UNO CORP adquirió Primax Colombia tras recibir la autorización de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), una operación que consolida uno de los mayores movimientos empresariales recientes en el mercado nacional de combustibles.

El conglomerado ya participaba en el país a través de Biomax, Brio y Shell. Con la incorporación de Primax pasará a gestionar más de 1.800 estaciones de servicio y 23 plantas de abastecimiento distribuidas en el país.

“Asumimos con gran responsabilidad el incorporar a Primax, una marca con sólida trayectoria en Colombia”, afirmó Federico Nasser Facussé, presidente de UNO CORP, tras concretarse la operación.

La compra pone fin a un proceso que comenzó en agosto de 2025, cuando Inversiones Piuranas y Global Monastir anunciaron un acuerdo para vender la totalidad de sus acciones en Primax Colombia a sociedades afiliadas de UNO CORP. Desde entonces, el negocio permanecía a la espera de la revisión de la autoridad de competencia.

La aprobación finalmente llegó este mes. Pero no fue un trámite automático.

La SIC concluyó que la integración aumenta la concentración en varios segmentos de la distribución de combustibles y decidió imponer una serie de condicionamientos para evitar afectaciones a la competencia. Entre ellas figuran medidas para garantizar el acceso de terceros a infraestructura de almacenamiento y la obligación de desprenderse de algunas estaciones de servicio en zonas donde identificó mayores riesgos de concentración.

Contexto: Gremio de estaciones de servicio alerta por concentración tras integración Biomax - Primax

Somos Uno, el gremio que reúne a organizaciones como Comce y Fendipetróleo, había advertido durante el proceso sobre los posibles efectos que podría tener la integración entre dos de los actores más importantes del mercado.

Tras conocerse la autorización, el gremio destacó que la SIC reconoció la existencia de riesgos asociados a una mayor concentración. “La propia entidad reconoció que la integración profundiza estructuras de mercado que ya presentaban niveles elevados de concentración, e identificó riesgos concretos de efectos coordinados en varias zonas del país”, señaló la organización.

La preocupación gira alrededor de un fenómeno conocido en competencia económica como cierre de mercado. Se trata de escenarios en los que una empresa con una posición dominante puede dificultar el acceso de competidores a infraestructura, proveedores o clientes.

La Superintendencia concluyó que, por ahora, existen otros distribuidores mayoristas con capacidad de competir y que no encontró evidencia suficiente para concluir que las estaciones de servicio operaran bajo esquemas de control comercial que limitaran la competencia. Aun así, decidió establecer salvaguardas.

Somos Uno anunció que hará seguimiento al cumplimiento de las condiciones impuestas por la autoridad y que reportará cualquier eventual deterioro en las condiciones de suministro o en la competencia local.

Un peso relevante dentro del sector

Hay que recordar que la historia de Primax en el país se remonta al año 2018, cuando compraron el negocio que tenía ExxonMobil e iniciaron su operación, donde, un año más tarde, las estaciones Primax ya se encontraban en ciudades como Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cali, Bucaramanga y Cartagena, ampliando desde entonces su número de estaciones en más de 800.

Antes, la empresa formaba parte de un grupo empresarial en Perú, Ecuador y Colombia, con ventas superiores a los USD 5.000 millones y 5.800 colaboradores en la región.

UNO CORP, por su parte, ha construido durante tres décadas una presencia creciente en América Latina. Hoy opera en 11 países y administra más de 4.000 estaciones de servicio, además, tiene negocios relacionados con aviación, lubricantes, bitumen y tiendas de conveniencia.

“La adquisición de Primax Colombia nos permite combinar fortalezas complementarias y una profunda comprensión del mercado colombiano”, señaló Gilson Ribeiro, director país de UNO CORP en Colombia.

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