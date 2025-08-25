No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Economía
¿Usa Transfiya? Así se disparó el uso de las transferencias inmediatas en Colombia

Entre enero y julio de 2025 se realizaron más de 282 millones de operaciones por Transfiya, un crecimiento del 214 % frente al mismo periodo de 2024.

Redacción Economía
25 de agosto de 2025 - 11:37 p. m.
Si la tendencia se mantiene, 2025 podría cerrar con más de 400 millones de transferencias inmediatas. Imagen de referencia.
Foto: Archivo
En lo corrido del año, el sistema de transferencias inmediatas Transfiya alcanzó 282 millones de operaciones, según cifras de ACH Colombia. Esto equivale a un promedio cercano a 40 millones de transacciones mensuales y representa un crecimiento de 214 % frente al mismo periodo de 2024.

Solo en julio de este año se hicieron 43 millones de giros, el mejor resultado mensual de la plataforma y una muestra del ritmo con el que crece su uso.

Los nuevos hábitos de pago de los colombianos

El servicio ha acelerado su crecimiento en los últimos tres años, consolidándose como uno de los canales más utilizados para mover dinero entre entidades financieras distintas.

Lea también: “Tenemos que adaptarnos”: Lo que viene para Transfiya con la llegada de Bre-B

El ecosistema detrás de Transfiya también se amplió. Hoy participan 27 entidades financieras, entre bancos, cooperativas, billeteras digitales, SEDPES y compañías de financiamiento. Esta cobertura permitió que millones de usuarios puedan enviar y recibir dinero sin importar la entidad a la que pertenezcan.

Según ACH, en regiones intermedias y apartadas se registran cada vez más operaciones, especialmente en pagos de bajo monto y compras en comercios pequeños.

Con más de 282 millones de operaciones en siete meses, el servicio ya compite en volumen con canales tradicionales. Si la tendencia de crecimiento se mantiene, 2025 podría cerrar con más de 400 millones de transferencias inmediatas, un hito que reflejaría cómo el país está dejando atrás el efectivo como medio de pago predilecto.

Redacción Economía

