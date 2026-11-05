En la última semana se recibieron 553 nuevas reclamaciones, para un total de 102.923. Estas indemnizaciones contribuyen en la recuperación de viviendas, empresas y otras actividades en 520 municipios de 31 departamentos del país, como…

Las compañías de seguros han entregado a sus asegurados COP 1,26 billones, con corte al 30 de octubre. El dato ha subido en COP 180 mil millones más frente a los reportados la semana anterior (COP 1,08 billones), para un crecimiento del 17 %, de acuerdo con la Federación de Aseguradores de Colombia (Fasecolda).

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Valle del Cauca lidera los pagos de aseguradoras por el terremoto del 10 de agosto

En la última semana se recibieron 553 nuevas reclamaciones, para un total de 102.923. Estas indemnizaciones contribuyen en la recuperación de viviendas, empresas y otras actividades en 520 municipios de 31 departamentos del país, como consecuencia del movimiento sísmico. El valor de las reservas estimadas para atender estas reclamaciones se mantiene en COP 7,1 billones.

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Para agilizar el pago de las reclamaciones, la Superintendencia Financiera de Colombia, indicó que en el caso de los seguros de copropiedades, cuando ocurra una pérdida total y se haya determinado que procede la indemnización, “el destinatario del pago proveniente del seguro que cubra los riesgos de incendio y terremoto de los bienes de la copropiedad es ella misma a través de su representante legal”.

A su vez, esta persona jurídica (copropiedad) será la responsable de dar observancia a lo dispuesto por el parágrafo segundo del artículo 15 de la Ley 675 de 2001, bien sea que el inmueble se reconstruya o no, una vez recibido el importe de la indemnización.

“Queremos informar a la comunidad, que personas inescrupulosas están ofreciendo servicios para efectuar la reclamación ante la aseguradora y obtener mejores indemnizaciones, no se dejen engañar, el trámite no requiere de intermediarios, es gratuito, y recomendamos dirigirse directamente a su compañía de seguros o con su asesor, para conocer de manera detallada su proceso de indemnización,” afirmó Gustavo Morales, presidente ejecutivo de Fasecolda.

La información por ramos, se distribuye de la siguiente manera:

Ramo Núm. Siniestros Valor reservas Valor pagos Terremoto (Incluyendo Incendio) 74.760 $6,3 billones $1.08 billones Hogar 20.929 $682.375 millones $125.159 millones Lucro cesante 18 $60.401 millones $26.275 millones Riesgos Laborales 1.189 $17.310 millones $1.878 millones Automóviles 1.196 $10.337 millones $21.192 millones Otros 4.831 $20.200 millones $10 mil millones

Entre los ejemplos que ofrece Fasecolda están los más de COP 13 mil millones entregados a la Alcaldía de Pereira para indemnizaciones o anticipos para atender los bienes púbicos a su cargo: puentes, vías y edificaciones.

En esta ciudad otros casos relevantes son:

Al Centro comercial Pereira Plaza la aseguradora ha entregado un anticipo de COP 5.000 millones para avanzar en el proceso de reconstrucción

La Clínica Los Nevados, recibió un anticipo de COP 25 mil millones

Al Teatro Santiago Londoño se le entregó COP 42 mil millones, para su reconstrucción respectiva.

En el Valle del Cauca el Instituto para niños ciegos y sordos recibió un anticipo de COP 6 mil millones.

En términos de distribución geográfica, los departamentos con mayores valores de reserva continúan siendo:

Valle del Cauca (COP 3,16 billones)

Risaralda (COP 2,34 billones)

Quindío (COP 496 mil millones)

Caldas (COP 412 mil millones)

A nivel municipal, destacan Santiago de Cali (COP 2,15 billones) y Pereira (COP 1,88 billones) como las localidades con mayores reservas registradas al corte.

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