 

Publicidad

Valle del Cauca lidera los pagos de aseguradoras por el terremoto del 10 de agosto

Las indemnizaciones crecieron 17 % en una semana y las aseguradoras cubren a los afectados en 520 municipios del país.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Redacción Economía
AME3303. CALI (COLOMBIA), 06/10/2026.- Fotografía que muestra una retroexcavadora durante el proceso de demolición de 36 de los 60 edificios afectados por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el centro y oeste del país, este martes, en Cali (Colombia). EFE/ Ernesto Guzman Jr
Retroexcavadora durante el proceso de demolición de 36 de los 60 edificios afectados por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el centro y oeste del país, este martes, en Cali (Colombia)
Foto: EFE - ERNESTO GUZMAN JR

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

Las compañías de seguros han entregado a sus asegurados COP 1,26 billones, con corte al 30 de octubre. El dato ha subido en COP 180 mil millones más frente a los reportados la semana anterior (COP 1,08 billones), para un crecimiento del 17 %, de acuerdo con la Federación de Aseguradores de Colombia (Fasecolda).

En la última semana se recibieron 553 nuevas reclamaciones, para un total de 102.923. Estas indemnizaciones contribuyen en la recuperación de viviendas, empresas y otras actividades en 520 municipios de 31 departamentos del país, como consecuencia del movimiento sísmico. El valor de las reservas estimadas para atender estas reclamaciones se mantiene en COP 7,1 billones.

Para agilizar el pago de las reclamaciones, la Superintendencia Financiera de Colombia, indicó que en el caso de los seguros de copropiedades, cuando ocurra una pérdida total y se haya determinado que procede la indemnización, “el destinatario del pago proveniente del seguro que cubra los riesgos de incendio y terremoto de los bienes de la copropiedad es ella misma a través de su representante legal”.

A su vez, esta persona jurídica (copropiedad) será la responsable de dar observancia a lo dispuesto por el parágrafo segundo del artículo 15 de la Ley 675 de 2001, bien sea que el inmueble se reconstruya o no, una vez recibido el importe de la indemnización.

Le puede interesar
Suscriptores

Empresas

Colombia podría casi duplicar sus viajes aéreos por habitante: ¿qué falta para lograrlo?

Emprendimiento y Liderazgo

Hasta COP 5 billones para financiar iniciativas de IA, inclusión financiera y Big Data

“Queremos informar a la comunidad, que personas inescrupulosas están ofreciendo servicios para efectuar la reclamación ante la aseguradora y obtener mejores indemnizaciones, no se dejen engañar, el trámite no requiere de intermediarios, es gratuito, y recomendamos dirigirse directamente a su compañía de seguros o con su asesor, para conocer de manera detallada su proceso de indemnización,” afirmó Gustavo Morales, presidente ejecutivo de Fasecolda.

La información por ramos, se distribuye de la siguiente manera:

RamoNúm. SiniestrosValor reservasValor pagos
Terremoto (Incluyendo Incendio)74.760$6,3 billones$1.08 billones
Hogar20.929$682.375 millones$125.159 millones
Lucro cesante18$60.401 millones$26.275 millones
Riesgos Laborales1.189$17.310 millones$1.878 millones
Automóviles1.196$10.337 millones$21.192 millones
Otros4.831$20.200 millones$10 mil millones

Entre los ejemplos que ofrece Fasecolda están los más de COP 13 mil millones entregados a la Alcaldía de Pereira para indemnizaciones o anticipos para atender los bienes púbicos a su cargo: puentes, vías y edificaciones.

En esta ciudad otros casos relevantes son:

Al Centro comercial Pereira Plaza la aseguradora ha entregado un anticipo de COP 5.000 millones para avanzar en el proceso de reconstrucción

  • La Clínica Los Nevados, recibió un anticipo de COP 25 mil millones
  • Al Teatro Santiago Londoño se le entregó COP 42 mil millones, para su reconstrucción respectiva.

En el Valle del Cauca el Instituto para niños ciegos y sordos recibió un anticipo de COP 6 mil millones.

En términos de distribución geográfica, los departamentos con mayores valores de reserva continúan siendo:

  • Valle del Cauca (COP 3,16 billones)
  • Risaralda (COP 2,34 billones)
  • Quindío (COP 496 mil millones)
  • Caldas (COP 412 mil millones)

A nivel municipal, destacan Santiago de Cali (COP 2,15 billones) y Pereira (COP 1,88 billones) como las localidades con mayores reservas registradas al corte.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.

Por Redacción Economía

Conoce más

Temas recomendados:

Aseguradoras

Fasecolda

pagos

Terremoto
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Lo que es tendencia

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido