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Vuelo de Avianca entre Medellín y Nueva York fue desviado a Miami: nueve personas afectadas

Seis pasajeros y tres tripulantes de cabina presentaron afectaciones asociadas a la turbulencia. La aeronave aterrizó de forma segura en el aeropuerto de Miami.

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Redacción Economía
AME149. BOGOTÁ (COLOMBIA), 28/11/2025.- Fotografía de archivo fechada el 21 de agosto de 2021 que muestra un avión de la aerolínea Avianca aterrizando en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá (Colombia). Avianca informó este viernes que más del 70 % de su flota de aviones A320 a nivel global deberá quedarse en tierra para realizar "una actualización urgente de software", según lo notificó el fabricante aeronáutico europeo Airbus. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda ARCHIVO
EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda ARCHIVO
Foto: EFE - Mauricio Duenas Castañeda

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Uno de los vuelos programados para hoy, viernes 9 de octubre, con la aerolínea Avianca presentó una turbulencia imprevista durante el trayecto. El vuelo AV042 con la ruta Medellín (MDE) – Nueva York (JFK) tuvo que desviarse al Aeropuerto Internacional de Miami (MIA).

La aerolínea señaló que el desvío se realizó como medida preventiva y de acuerdo con sus protocolos de seguridad. La aeronave aterrizó de forma segura en Miami.

Sin embargo, de acuerdo con información entregada por la aerolínea, tres miembros de la tripulación de cabina y seis pasajeros presentaron afectaciones tras la turbulencia. Debido a esto los servicios médicos del aeropuerto y el equipo de Avianca les brindaron la atención necesaria.

La compañía no detalló la naturaleza ni la gravedad de las afectaciones, ni precisó si alguna de las nueve personas requirió traslado a un centro hospitalario.

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Para los demás pasajeros, Avianca informó que dispuso medidas para facilitar la continuidad del itinerario hacia Nueva York, con asistencia y acompañamiento de su equipo de aeropuertos.

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Por Redacción Economía

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