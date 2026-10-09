Vuelo de Avianca entre Medellín y Nueva York fue desviado a Miami: nueve personas afectadas

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Uno de los vuelos programados para hoy, viernes 9 de octubre, con la aerolínea Avianca presentó una turbulencia imprevista durante el trayecto. El vuelo AV042 con la ruta Medellín (MDE) – Nueva York (JFK) tuvo que desviarse al Aeropuerto Internacional de Miami (MIA).
La aerolínea señaló que el desvío se realizó como medida preventiva y de acuerdo con sus protocolos de seguridad. La aeronave aterrizó de forma segura en Miami.
Sin embargo, de acuerdo con información entregada por la aerolínea, tres miembros de la tripulación de cabina y seis pasajeros presentaron afectaciones tras la turbulencia. Debido a esto los servicios médicos del aeropuerto y el equipo de Avianca les brindaron la atención necesaria.
La compañía no detalló la naturaleza ni la gravedad de las afectaciones, ni precisó si alguna de las nueve personas requirió traslado a un centro hospitalario.
Para los demás pasajeros, Avianca informó que dispuso medidas para facilitar la continuidad del itinerario hacia Nueva York, con asistencia y acompañamiento de su equipo de aeropuertos.
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