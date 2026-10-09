Vuelo de Avianca entre Medellín y Nueva York fue desviado a Miami: nueve personas afectadas

EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda ARCHIVO

Foto: EFE - Mauricio Duenas Castañeda

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Uno de los vuelos programados para hoy, viernes 9 de octubre, con la aerolínea Avianca presentó una turbulencia imprevista durante el trayecto. El vuelo AV042 con la ruta Medellín (MDE) – Nueva York (JFK) tuvo que desviarse al Aeropuerto Internacional de Miami (MIA).

La aerolínea señaló que el desvío se realizó como medida preventiva y de acuerdo con sus protocolos de seguridad. La aeronave aterrizó de forma segura en Miami.

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Sin embargo, de acuerdo con información entregada por la aerolínea, tres miembros de la tripulación de cabina y seis…