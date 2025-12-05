Logo El Espectador
Economía
Macroeconomía

Precio del dólar hoy en Colombia: así se cotiza en casas de cambio

Le contamos cómo abrió la jornada este viernes 5 de diciembre.

Redacción Economía
05 de diciembre de 2025 - 02:26 p. m.
Imagen de referencia.
Foto: Canva
Este viernes 5 de diciembre la jornada abrió con el dólar en COP 3.800, es decir COP 1 por encima del precio de cierre de del pasado 4 de diciembre.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) fijada por la Superintendencia Financiera se ubica en COP 3.757,92.

Por su parte en casas de cambio la moneda se cotiza para compra en COP 3.653 y para venta en COP 3.830.

Los factores que pueden afectar a la divisa

“La volatilidad se ha incrementado mucho porque, desde el frente internacional, se espera que la Reserva Federal (Fed) recorte las tasas. En Colombia, por el contrario, las expectativas son a que suba la tasa del Banrep, el mercado sigue incorporándose, algunos analistas han previsto que sí habrá un aumento, todo eso hará que se dirija el movimiento de la moneda la próxima semana”, explica Valeria Álvarez, líder de estrategia en Itaú Colombia.

Además, Michael Smith Ortegon Salazar, director del programa de Administración de Empresas e Inteligencia de Negocios de la Universidad Católica de Colombia, apuntaba al inicio de la semana a que el dólar subiera, incluso llegando a los COP 3.900 en los próximos días.

“Factores externos como la caída del petróleo o mayor aversión al riesgo podrían impulsarlo hacia COP 3.900 – COP 3.920. Si, por el contrario, el entorno global muestra estabilidad o mejora en los precios de commodities, el peso podría fortalecerse levemente y llevar la tasa a niveles alrededor de COP 3.800 – COP 3.830, manteniéndose en general un escenario de volatilidad influido por condiciones locales e internacionales”, dijo.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.

Por Redacción Economía

