xAI de Elon Musk prepara megarronda de USD 20.000 millones junto a Nvidia

La apuesta de Elon Musk por la inteligencia artificial entra en una fase decisiva. Su startup xAI, creada hace poco más de un año, está levantando hasta USD 20.000 millones en una ronda de financiación que duplica lo previsto originalmente, y que incluye una inversión de capital de Nvidia Corp. valorada en unos USD 2.000 millones, según fuentes citadas por Bloomberg.

La recaudación combina capital y deuda, y está estructurada sobre un modelo inusual: las unidades de procesamiento gráfico (GPU) de Nvidia que xAI planea usar en su centro de datos Colossus 2, en Memphis, servirán como garantía del financiamiento. Esto quiere decir que los inversionistas prestan dinero no sobre la empresa, sino sobre los chips mismos, que xAI alquilará por cinco años. Un esquema que podría marcar un precedente en la financiación de la infraestructura de IA.

El movimiento de Nvidia no es casual. La empresa, que domina el mercado de chips de inteligencia artificial, busca acelerar el despliegue de la IA a escala global, apoyando a sus propios clientes —como xAI, Intel y OpenAI— para que construyan centros de datos capaces de entrenar los modelos más avanzados.

En septiembre, la directora financiera de Nvidia, Colette Kress, explicó en una conferencia de Goldman Sachs que la prioridad de la compañía es “usar su liquidez para ayudar a otras empresas a adoptar la IA más rápidamente”. En paralelo, Nvidia planea recomprar acciones y mantener su ofensiva de adquisiciones estratégicas.

Un modelo que seduce a Wall Street

La operación también involucra a pesos pesados financieros, como Apollo Global Management, Diameter Capital Partners y Valor Capital, que participan en la ampliación de capital y deuda. El acuerdo se estructura mediante un vehículo de propósito especial (SPV), que permitirá comprar los chips Nvidia y garantizar el retorno de los inversionistas mediante los pagos del alquiler tecnológico.

Esta arquitectura financiera podría volverse el nuevo estándar para empresas que buscan expandirse sin cargar su balance con deuda directa. En un contexto de tasas aún elevadas, la ingeniería financiera se convierte en una herramienta clave para sostener el auge de la inteligencia artificial.

La magnitud de esta ronda refleja la guerra por la capacidad de cálculo, el nuevo campo de batalla del siglo XXI. En lo que va de 2025, las tecnológicas han emitido cerca de USD 157.000 millones en bonos, un 70 % más que el año anterior, con el objetivo de construir centros de datos que soporten los modelos de IA más potentes.

Empresas como Meta, Oracle y OpenAI también han cerrado acuerdos multimillonarios. Desde los USD 29.000 millones de Meta para infraestructura hasta los USD 38.000 millones en deuda de Oracle o los nuevos contratos de OpenAI con AMD, el futuro sigue en controlar el cómputo que gestiona la inteligencia artificial.

