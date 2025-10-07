La inflación en Colombia subió en septiembre: ¿cuáles son las razones?

Imagen de referencia. Foto: Getty Images

La inflación en el país continúa subiendo. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reportó que en septiembre de 2025 la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue del 5,18 %.

El dato logra mantenerse ligeramente por debajo del registrado hace un año (5,81 %). Aunque sí supera la cifra de agosto, que fue del 5,10 %.

Que la inflación continúe su ascenso se explicó principalmente por la presión que han ejercido los renglones de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y alimentos y bebidas no alcohólicas, en el último año.

Al repasar el detalle, las subclases que más aportaron a la variación anual fueron las de arriendo imputado, comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio y arriendo efectivo. En contraste, las categorías con las menores contribuciones fueron: papas, electricidad y equipos de telefonía móvil, similares y reparación.

Aunque los analistas esperaban un incremento en la cifra, superó las expectativas. Por ejemplo, la Encuesta de Opinión Financiera, que realizó Fedesarrollo en septiembre, apuntaba a que el dato subiría al 5,11 %, en un rango entre 5,05 % y 5,15 %.

¿Cómo se comportó la inflación en el último mes?

Respecto a lo ocurrido en el último mes, el IPC subió un 0,32 %, mientras que en el noveno mes del año anterior el dato fue del 0,24 %.

“Lo que está jalonado es alojamiento, que incluye el arriendo, y le sigue la electricidad que creció en algunas ciudades, aunque en niveles más controlados. Mientras que educación ocupa el segundo lugar en contribución y variación. Si bien la mayoría de colombianos tienen a sus hijos en calendario A, hay quienes los tienen en B”, explica la directora de la entidad, Piedad Urdinola.

Por otro lado, la división información y comunicación registró una variación mensual de 1,43 %, siendo esta la mayor. El único incremento de precio estuvo en la subclase de servicios de comunicación fija y móvil y provisión a internet.

Al revisar el detalle de las cifras se observa que las mayores contribuciones a la variación mensual estuvieron dadas por: arriendo imputado, servicios de comunicación fija y móvil y provisión a internet y frutas frescas. Mientras que aquellas con menores contribuciones fueron los tomates, el gas y hortalizas y legumbres frescas.

