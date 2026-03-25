En medio de la guerra, EE. UU. llega a su mayor nivel de reservas de crudo desde 2024

Estación de Chevron en Los Ángeles, California. Imagen de referencia. Foto: EFE - CHRIS TORRES

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Las reservas comerciales de petróleo en Estados Unidos dieron un salto inesperado la semana pasada y llegaron a su nivel más alto desde junio de 2024, mientras los mercados siguen de cerca el devenir de la guerra en Oriente Medio y los reportes sobre una posible tregua entre Estados Unidos e Irán.

La escalada bélica mantiene a los mercados más atentos al frente geopolítico que, incluso, a los propios fundamentos de oferta y demanda. Hacia el cierre de los mercados, el petróleo Brent (referencia global) se cotizaba alrededor de los US$97 por barril.

Según la Agencia de Información sobre Energía (EIA), los inventarios de crudo en EE. UU. aumentaron en 6,9 millones de barriles en los siete días terminados el 20 de marzo, hasta ubicarse en 456,2 millones. El dato sorprendió, porque el mercado esperaba una caída.

La caída de las exportaciones en EE. UU.

El informe también mostró que el aumento de las reservas comerciales estuvo impulsado, en buena parte, por una fuerte caída de las exportaciones estadounidenses, que se redujeron 32 % y alcanzaron su nivel más bajo desde noviembre. Las importaciones también registraron una disminución, con una caída de 10 %.

En cuanto a la oferta, la producción de crudo en Estados Unidos bajó ligeramente hasta 13,66 millones de barriles diarios. Al mismo tiempo, las refinerías aumentaron su ritmo de operación, con una utilización del 92,9 %, frente al 91,4 % de la semana anterior.

Por el lado de la demanda, la cantidad de productos entregados al mercado estadounidense (indicador implícito del consumo) cayó 8 %, aunque se mantuvo ligeramente por encima del umbral de los 20 millones de barriles diarios.

Reservas estratégicas, sin cambios

En paralelo, las reservas estratégicas de crudo se mantuvieron sin cambios. Estas han estado bajo especial seguimiento en medio de las perturbaciones asociadas a la guerra en Oriente Medio.

El gobierno estadounidense ha señalado que liberará progresivamente 172 millones de barriles de sus reservas estratégicas, que ascienden a 415 millones, con el objetivo de apoyar a un mercado que enfrenta menor disponibilidad de crudo proveniente del golfo Pérsico.

Pese a la magnitud del aumento en las reservas comerciales, la publicación del informe no tuvo un impacto relevante en los precios del petróleo. Los operadores, según el reporte, continúan enfocados en la actualidad geopolítica.

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