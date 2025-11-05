¿En qué va la tributaria? Ya hay ponentes y oposición anunció ponencia alternativa

Debate de presupuesto en la plenaria del Senado. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El mes pasado, el Congreso aprobó el Presupuesto General de la Nación 2026, gracias a un acuerdo con el Gobierno de Gustavo Petro. En el corazón de la concertación está el recorte por COP 10 billones, tanto para el monto general del Presupuesto como para la ley de financiamiento (en la práctica una reforma tributaria).

Las cuentas para el próximo año quedaron en COP 546,9 billones, para los que todavía se necesitan COP 16,3 billones en nuevos impuestos (inicialmente se buscaban 23,6 billones).

Los congresistas, en negociaciones con el Ministerio de Hacienda, ajustarán la tributaria para dejarla en 16,3 billones. El debate arrancará en las Comisiones Económicas de Cámara y Senado y después pasará a plenarias.

Esta semana se conocieron los nombres de los ponentes para el primer debate de la iniciativa en las comisiones económicas (Tercera y Cuarta) de la Cámara de Representantes y para la Comisión Tercera de Senado, todavía falta confirmar los de la Comisión Cuarta de esa corporación.

Los ponentes de la tributaria

Los coordinadores ponentes de la Comisión Tercera de Cámara son Carlos Arturo Vallejo (Alianza Verde), Kelyn Johana González (Partido Liberal), Wilmer Yair Castellanos (Alianza Verde), Jorge Hernán Bastidas (Pacto Histórico) y Saray Elena Robayo (Partido de la U).

En la Comisión Cuarta, los coordinadores ponentes son John Edgar Pérez (Cambio Radical), Luis David Suárez Chadid (Partido Conservador), Alexander Bermúdez (Partido Liberal), Gloria Elena Arizabaleta (Pacto Histórico), José Eliécer Salazar (Partido de la U), Olga Lucía Velásquez (Alianza Verde) y John Jairo González Agudelo (Asociación de Desplazados del Municipio de Briceño).

En la Comisión Tercera de Senado los coordinadores ponentes son Juan Pablo Gallo (Partido Liberal), Imelda Daza (Pacto Histórico), Antonio Zabaraín (Cambio Radical), Liliana Bitar (Partido Conservador), Ciro Ramírez (Centro Democrático).

Un camino cuesta arriba

En 2024 el presupuesto se aprobó por decreto, y luego se hundió la ley de financiamiento (en ese momento por COP 12 billones). Este año el país esquivó el “decretazo”, pero el camino de los nuevos impuestos es cuesta arriba. De hecho, Lidio García (Partido Liberal), presidente del Senado, dijo en entrevista con este diario que la reforma tributaria “es un tiro en el pie” y que el Legislativo no aprobará la iniciativa.

Ciro Ramírez, Centro Democrático, aseguró que la reforma tributaria no va. “Le vamos a decir al presidente Petro que si quiere modificar tributos, le proponemos bajar impuestos y un plan de renovación de la administración pública para reducir el gasto público en 1,5 puntos del PIB, cerca de COP 27 billones”.

Ramírez dijo que el plan de la oposición es radicar una ponencia alternativa que reduzca la renta corporativa del 35 al 30 %, reducir el impuesto al patrimonio y bajar el impuesto de la ganancia ocasionales del 15 al 10 %.

Lo que viene para la reforma

La reforma tributaria debe quedar aprobada antes del 31 de diciembre. Fuentes de Congreso dijeron a este diario que la construcción de la ponencia (que reflejará el recorte de COP 10 billones) duraría cerca de dos semanas.

En entrevista con este diario, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, anticipó que de la propuesta original se eliminará el IVA a la gasolina y los nuevos impuestos para la cerveza, dos de los puntos más polémicos del texto original, que se radicó en septiembre. Probablemente también se eliminará el impuesto al consumo para conciertos o eventos deportivos con boletas por encima de COP 500.000.

En cambio, informó que se mantendrán “los impuestos sobre el patrimonio, la renta, el sector financiero, algunos ambientales y los impuestos al consumo sobre bebidas distintas a la cerveza”.

Como explicó Ávila, la tributaria busca incrementar la tarifa de impuesto renta para personas naturales con ingresos superiores a COP 10,2 millones mensuales. A medida que van creciendo los ingresos va aumentando significativamente la tributación. Del mismo modo, quienes tengan patrimonios por encima de COP 2.000 millones tendrán un incremento en el impuesto. Cuanto más alto sea el patrimonio, mayor será la tarifa.

