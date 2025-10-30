Energía en el Caribe: el Gobierno adopta medidas para estabilizar el servicio

Imagen de referencia. Foto: Oscar Garces

El Gobierno Nacional expidió una resolución que adopta medidas para garantizar la continuidad del servicio de energía eléctrica en la región Caribe.

La Resolución MME 40505 da los “lineamientos de carácter transitorio para propender por la continuidad de la prestación del servicio de energía” con el que permitirá a las empresas de la región dispongan de los recursos de los planes de inversión y los planes de reducción de pérdidas.

Así se asegura la estabilidad y continuidad de la prestación del servicio de energía eléctrica a las y los caribeños. Las medidas propuestas tienen una vigencia de dos años en los que las empresas podrán adoptar los recursos para viabilizar inversiones y aliviar su situación financiera.

El documento aclara que, si a partir del tercer año persisten las condiciones técnicas en materia de inversiones y pérdidas que dieron origen a la resolución, la CREG establecerá los mecanismos y condiciones para que se implementen los esquemas de devolución tarifario a los usuarios.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) deberá expedir la regulación necesaria para proteger a los usuarios y estabilizar financieramente a los operadores en la región.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, asegura que la prioridad del Gobierno es garantizar que los hogares caribeños, especialmente los de los estratos más vulnerables, no se vean afectados por las condiciones actuales de las empresas operadoras.

“Estas decisiones son responsables, transitorias y buscan asegurar la continuidad del servicio mientras que, de manera conjunta la Superintendencia de Servicios Públicos, el Ministerio de Hacienda y el Minenergía, avanzamos hacia una solución estructural y sostenible, con programas como Colombia Solar y Comunidades Energéticas”, afirmó el jefe de la cartera.

Este proyecto responde a las recomendaciones de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y los operadores de red del país, quienes han venido estructurando propuestas de solución para el régimen transitorio especial del Caribe colombiano.

