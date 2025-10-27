Energía nuclear para la IA: Google firmó contrato para reactivar planta en EE.UU.

Imagen de referencia. Foto: AFP - JOSE JORDAN

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El uso de la energía nuclear cada vez retumba más entre los magnates de la tecnología. Este lunes 27 de octubre, Google presentó un plan para reactivar una planta nuclear en Iowa, Estados Unidos, con el objetivo de alimentar la infraestructura de inteligencia artificial (IA) de la compañía.

Según un anuncio conjunto con la empresa eléctrica NextEra Energy, la planta nuclear Duane Arnold Energy Center -cerrada en 2020- volvería a estar operativa en 2029 “para ayudar a alimentar la creciente infraestructura de nube e IA de Google en Iowa”, señalaron ambas compañías.

Google firmó un acuerdo de 25 años para comprar energía de la instalación una vez que la planta sea reactivada. La instalación pertenecerá en su totalidad de NextEra, que llegó a un acuerdo con los propietarios minoritarios para adquirir la participación en la planta.

La IA se ha convertido en una importante fuente de demanda energética. En abril, la Agencia Internacional de Energía (AIE) proyectó que el consumo de electricidad por parte de los centros de datos se duplicará para 2030.

Esta discusión no es nueva

Además de Google, los grandes gigantes tecnológicos, como Amazon, Microsoft y Meta, han comenzado a invertir en energía nuclear para abastecer el creciente consumo eléctrico de sus centros de datos ubicados alrededor del mundo.

Amazon ha invertido más de USD 500 millones en empresas generadoras de energía nuclear en Estados Unidos, mientras que, en los primeros meses del año, Microsoft firmó un primer contrato con la empresa Constellation por USD 1.500 millones.

Actualmente, la demanda energética de los centros de datos que soportan el funcionamiento de la inteligencia artificial, es tan alta que supera la oferta disponible.

Según la AIE, se estima que el consumo eléctrico de estos centros alcanzará aproximadamente 415 teravatios hora (TWh), representando cerca del 1,5 % del consumo mundial de electricidad en 2024, con un crecimiento anual del 12 % en los últimos cinco años.

Además, la AIE proyecta que para el año 2030, el consumo eléctrico global de los centros de datos se duplicará hasta alcanzar alrededor de 945 TWh. Entre 2024 y 2030, el consumo crecerá a una tasa anual del 15 %, lo que implica un incremento cuatro veces más rápido que el aumento del consumo eléctrico total de los demás sectores.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.