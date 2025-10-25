Estados Unidos rompe relaciones comerciales con Canadá y sube aranceles 10 % más

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (izquierda) con el primer ministro de Canadá, Mark Carney (derecha) antes de romper relaciones. Imagen de referencia. Foto: EFE - SHAWN THEW

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que aumentará un 10 % los aranceles a Canadá, tras romper las relaciones comerciales con el país en represalia por una campaña publicitaria en contra de las sobretasas que impuso.

Los aranceles sectoriales que más impactaron a Canadá fueron los de automóviles, acero y aluminio, lo que generó pérdida de empleos y presiones sobre las empresas. Por eso el país se mostró en desacuerdo con la política de Trump.

“Los aranceles, a cualquier nivel, siguen siendo un gravamen para Estados Unidos primero, y luego para la competitividad norteamericana en su conjunto”, declaró Candace Laing, directora de la Cámara de Comercio Canadiense en Ottawa. “Esperamos que esta amenaza de escalada se resuelva mediante la vía diplomática y la negociación”.

Al respecto, el mandatario hizo el anuncio en represalia a una campaña publicitaria que iba en contravía de los aranceles.

“Debido a su grave tergiversación de los hechos y su acto hostil, estoy aumentando el arancel a Canadá en un 10% por encima de lo que están pagando ahora”, dijo Trump a través de sus redes sociales.

El presidente estadounidense no especificó el alcance de su nueva medida. Hasta ahora, Canadá enfrenta un arancel base estadounidense del 35 %, que no se aplica a la mayoría de los productos canadienses debido a una exención para aquellos envíos realizados dentro de las normas del Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC).

“Su publicidad debía ser retirada inmediatamente, pero permitieron que se emitiera anoche (viernes) durante la Serie Mundial, a sabiendas de que era un fraude”, escribió Trump en su red Truth Social.

Una relación rota

La ruptura de las negociaciones comerciales constituye un giro repentino del presidente estadounidense. El desencuentro se da en un momento en el que un acuerdo comercial entre Ottawa y Washington parecía posible respecto al acero, aluminio y energía, según el diario canadiense Globe and Mail.

El primer ministro Mark Carney ha estado en conversaciones con Estados Unidos para reducir los impuestos y el primer ministro de Ontario, Doug Ford, se ha comprometido a pausar los anuncios financiados por Ontario en Estados Unidos el lunes después de hablar con Carney con la esperanza de que las conversaciones puedan reanudarse.

Por el contrario, el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, dijo a Fox News el viernes que las negociaciones con Canadá “no han ido bien” y que Trump está “muy frustrado”.

Con este nuevo episodio revive la incertidumbre entre ambos países. Canadá es el segundo socio comercial de Estados Unidos, pues intercambiaron 900.000 millones de dólares en bienes y servicios el año pasado y tienen cadenas de suministro estrechamente entrelazadas para importantes industrias.

