Entraron en vigencia los aranceles entre Ecuador y Colombia: así está el comercio bilateral

Este 1° de febrero entraron en vigencia las medidas arancelarias anunciadas por Colombia y Ecuador.

“Cuando los Gobiernos castigan al sector real de la economía, el sector que pasa su mercancía de manera legal, tributando y haciendo controles aduaneros, les están dando a ganar al contrabando que hay en la región”, dijo Olivia Díaz Granados, directora de la Cámara de Comercio Colombo Ecuatoriana, a Noticias Caracol.

El 21 de enero, Ecuador anunció aranceles de 30 % a las exportaciones colombianas, por cuenta de los problemas de seguridad en la frontera entre ambos países. El anuncio lo hizo el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa.

Un día después, Colombia informó que respondería con aranceles del 30 % a una lista de 23 productos importados desde Ecuador. Ese 22 de enero, el Ministerio de Minas y Energía informó que se suspendían las transacciones internacionales de electricidad con el vecino país.

Ecuador respondió con un aumento de 900 % en la tarifa por el uso del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano, medida que lleva el costo por barril desde un rango cercano a los USD 3 hasta niveles superiores a USD 30.

El sector productivo de Colombia y Ecuador, representado por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y la Cámara de Industrias y Producción del Ecuador (CIP), advirtió sobre los efectos de los aranceles para los consumidores y los sectores de ambas economías.

“El intercambio bilateral asciende a cerca de USD 2.800 millones y presenta una importante complementariedad, particularmente en sectores industriales clave para ambas economías como energía, medicamentos, agroindustria, forestal, químicos y plásticos, entre otros. Esto evidencia la alta interdependencia de las cadenas productivas”, dijeron la ANDI y la CIP en un comunicado.

Desde el lado ecuatoriano, Colombia es el tercer proveedor de productos, detrás de Estados Unidos y China.

Las ventas de Colombia a ese país están lideradas por la electricidad, seguidas por materias primas y productos por fuera del sector minero-energético.

En 2024, Colombia exportó USD 1.921 millones a Ecuador.

En el peor de los escenarios, en el que los aranceles de 30 % se mantengan en el tiempo, cifras del Consejo Gremial Nacional hablan de pérdidas para exportadores locales de entre USD 250 millones y USD 750 millones anuales.

Desde la mirada de las importaciones, los bienes que entran a Colombia desde Ecuador representaron 1,29 % del total de las compras internacionales del país en 2024, según cifras del Ministerio de Comercio. Para 2025, con corte a septiembre, este porcentaje era marginalmente inferior, con 1,24 %.

La mayor parte de las compras de bienes ecuatorianos se concentra en dos renglones principales: productos agropecuarios y de la agroindustria.

En 2024, las importaciones desde Ecuador sumaron poco más de USD 802 millones. Entre enero y octubre del año pasado ya llegaban a USD 680 millones, según Analdex.

La suspensión de la venta de energía es un tema especialmente álgido. Actualmente, entre 8 % y 10 % de la demanda de energía eléctrica en Ecuador es importada desde Colombia. Incluso, esta cifra, según Acolgén, llegó a ser de 12 % en los momentos más críticos del pasado fenómeno de El Niño, cuando el gobierno ecuatoriano debió implementar apagones para enfrentar la fuerte caída en sus embalses.

