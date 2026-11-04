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Entrevistas falsas y malware: así se gestó el ataque contra Binance

Autoridades han confirmado que el ataque se originó en Corea del Norte. Así se realizó el robo de criptomonedas más grande de la historia.

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Diego Ojeda
Diego Ojeda
Ciberataque a Binance.
En su más reciente reporte, Binance confirma lo que ya otras firmas habían señalado: los ataques se gestaron en Corea del Norte.

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La semana pasada Binance fue víctima de un ataque cibernético. Los atacantes lograron extraer de la principal plataforma de intercambio de criptomonedas más de USD 6.300 millones, por lo que este hecho se considera el mayor robo de criptomonedas de la historia.

Desde entonces, Binance adelanta una investigación para reconstruir paso a paso cómo ocurrió el ciberataque. Los hallazgos preliminares apuntan a una operación sofisticada, ejecutada a través de una campaña que se desarrolló en múltiples etapas.

“No fue una única brecha aislada ni un…

Diego Ojeda

Por Diego Ojeda

DiegoOjeda95 dojeda@elespectador.com
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