“Esperamos que la segunda instancia nos favorezca”: Quintero sobre gerente de EPM

Tras la decisión de la Sala Cuarta de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia de declarar en primera instancia la nulidad del nombramiento del gerente general de EPM, Jorge Andrés Carrillo Cardoso, el alcalde de Medellín Daniel Quintero se pronunció y aseguró que apelarán.

“Estamos muy tranquilos. Sabíamos que esa era una posibilidad. Respetamos el fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia y vamos a apelar. Estamos muy confiados que en segunda instancia ante el Consejo de Estado vamos a tener la posibilidad de esgrimir los argumentos que nos dan la razón en el sentido de que el gerente fue nombrado de forma adecuada”, dijo Quntero.

Vale la pena recordar que el funcionario reemplazó en abril de este año a Alejandro Calderón Chatet, quien renunció tras una semana en el cargo por las críticas en torno a sus títulos académicos y por figurar en empresas en Panamá. Desde ese momento ya había denuncias de que el nombramiento no era válido y críticas porque Carrillo se convertía en el tercer gerente de la compañía desde enero de 2020 (y el segundo en ocho días).

Horas después del anuncio varias personas y sectores manifestaron sus inconformidades. Uno de ellos fue el representante a la Cámara Jorge Gómez Gallego, quien denunció que el Artículo 79 y 102 de la ley 489, así como el artículo 10 del decreto 128, impedía que un miembro de la junta de EPM fuera designado como gerente de la empresa.

El Tribunal habría aceptado los argumentos del abogado Hernán Darío Cadavid, quien también se refirió al artículo 10 del Decreto Ley 128, argumentando que Carrillo, antes de ser gerente, era miembro de la junta directiva.

Pese al fallo de primera instancia, EPM afirmó que el gerente general continúa en sus funciones y que la empresa “mantiene su dinámica y normalidad en todas sus operaciones y servicios”. “Él sigue en su cargoy en este momento está trabajando en temas de Hidroituango con el fin de evitar más sanciones a EPM. Esperamos que la segunda instancia nos favorezca”, agregó el alcalde.

Quintero también se refirió a la reunión que tuvieron el miércoles en la Casa de Nariño con la Contraloría General de la Repúblical, el Gobierno representado por el ministro de Minas, Diego Mesa, el gerente de EPM y las aseguradoras del proyecto Hidroituango para analizar y encontrar soluciones a la crisis que atraviesa.

Conclusión de la reunión sobre Hidroituango: Que los responsables paguen. #QuePaguen — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) October 13, 2021

“La Contraloría nos explicó los alcances y tiempos de sus fallos. También pudimos hablar con las aseguradoras para separar lo que cubren y lo que no. Lo que no cubren es dinero que tienen que pagar EPM y los ciudadanos de Medellín si no somos capaces de cobrarles a los contratistas. Fuimos con un proposito: que los contratistas paguen y sacar el proyecto de Hidroituango adelante”, aseguró Quintero.

El futuro energético del país se construye con honestidad, sin corrupción, con planificación y cumplimiento de la ley. Aquí hay detrimento de 12 billones de pesos de las y los colombianos que deben ser devueltos por las empresas y políticos responsables. — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) October 13, 2021

El funcionario también agregó que en la reunión “también aprovechamos para ver cuáles son los planes de continuidad. Los responsables son los cotrartistas y las víctimas somos EPM y los ciudadanos que hemos pagado $12 billones y las traifas siguen subiendopor la no entrada en operación del proyecto. Esperamos entrar en operación el próximo año”.