Esta es la propuesta de reforma tributaria que busca que los más ricos paguen más

Académicos de las universidades Javeriana, Externado, de los Andes y del Rosario, así como Fescol, presentaron un documento que recaudaría $20 billones anuales y que no pondría a pagar más a personas que ganen menos de $6 millones mensuales.

Recaudar más de $20 billones anuales sin gravar a las personas que ganan menos de $6 millones mensuales y sin tocar el IVA es lo que proponen de forma conjunta investigadores de las universidades Javeriana, Externado, de los Andes y del Rosario, así como de Fescol. Este grupo académico presentó este jueves un documento con su propuesta de reforma tributaria con la esperanza de que sea discutida y tenida en cuenta en el debate público sobre el futuro fiscal del país luego de la caída de la reforma tributaria propuesta por el Gobierno y liderada por el ministerio de Alberto Carrasquilla.

Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, quien hizo la presentación, insistió en que el objetivo de esta propuesta no es solo atender necesidades fiscales del país, sino hacerlo de manera progresiva y sostenible, es decir, no con medidas temporales o afectando a las pymes o las personas de menores ingresos. La propuesta, agregó, se concentra en gravar a las personas con mayores capacidades de contribución gravando, sin beneficios especiales, los dividendos y las ganancias ocasionales.

“El recaudo que se obtiene por las modificaciones al impuesto de renta de personas naturales que recomendamos proviene de las personas de más altos ingresos del país. Así, por ejemplo, en la propuesta del gobierno nacional una persona con ingresos laborales de 500 millones de pesos al mes tributaría a una tasa efectiva del 35,9%, mientras que en la nuestra tributaría a una tasa efectiva del 40,4%”, explica el documento. “Sin embargo, la diferencia central de nuestra propuesta es que no solo grava a esas tasas los ingresos laborales, sino que también las aplica a los dividendos y ganancias ocasionales, que son fuentes de ingresos pequeñas o no existentes para los asalariados, pero muy importantes para los más ricos del país, y que en la propuesta del Gobierno estarían gravadas a tasas efectivas que en general no superan el 15% o el 10%, respectivamente”, agrega.

El énfasis en gravar sin beneficios las ganancias ocasionales es que, como explica Reyes, actualmente se acude a prácticas como la recompra de acciones por parte de las empresas para que los gravámenes se apliquen sobre ganancias ocasionales (que tienen un mejor tratamiento) y no propiamente sobre dividendos. “Si los ingresos provienen de ganancias ocasionales –como en el caso en el cual el contribuyente es accionista de una empresa, y la empresa le compra algunas de sus acciones a un precio superior al que pagó inicialmente– las tarifas de la tabla se le aplican a la valorización de las acciones”, explica la propuesta.

En total, gravando al 1 %, 0,1 %, 0,01 % y 0,001 % más rico del país se obtendrían $11,08 billones.

Otros $660.000 millones provendrían de la “eliminación de tarifas especiales de impuesto de renta a zonas francas y otras tarifas especiales”. Unos $2,14 billones más se obtendrían de la eliminación de rentas exentas en el impuesto de renta a empresas y $5,36 billones, de la eliminación del descuento del ICA.

Sobre otro tipo de prácticas que afectan el recaudo, el equipo propone “eliminar la posibilidad de determinar el costo fiscal de los bienes inmuebles a través del mecanismo de autoavalúo”, en vista de que “se ha convertido en práctica recurrente por parte de los ciudadanos, previo a la realización de la venta de bienes inmuebles, incrementar el valor declarado en las liquidaciones privadas del impuesto predial y del impuesto sobre la renta, a fin de que al momento de la realización del ingreso, esto es, al momento en que se perfeccione su enajenación a cualquier título, la diferencia entre el costo y el precio de venta sea la menor posible y, en consecuencia, el impuesto pagado también lo sea”.

El grupo también destacó que esta propuesta de tributaria tendría un recaudo incluso mayor al que ha anunciado el nuevo ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo ($14 billones). Reyes, además, destacó que no se descarta que más personas puedan tributar por concepto de renta, sin embargo, fue enfático en que un momento de crisis como el actual no es el indicado para ampliar esa base.

Vale la pena recordar que desde otros frentes, como el sector privado, también se han arrojado otras propuestas en materia tributaria ante las necesidades fiscales del país.

La incertidumbre fiscal precisamente fue uno de los factores que llevaron a que ayer la firma Standard & Poor’s anunciara la pérdida del grado de inversión para Colombia. Reyes, de la Javeriana, sin embargo, afirmó que cree que es posible recuperar la confianza al tiempo que se hace una reforma progresiva y sostenible.