Estaciones de servicio advierten que alza de costos laborales amenaza su operación 24/7

Cifras manejadas por el gremio especifican que las estaciones que operan las 24 horas del día, los siete días de la semana, han registrado un aumento del 53,5 % en los costos que implica mantener a los trabajadores, esto entre julio de 2024 y julio de 2026.

El incremento en los costos laborales genera preocupación en el gremio de las estaciones de servicio. La unión gremial Somos Uno alertó que el actual panorama con la operación 24/7 que tanto caracteriza a las denominadas “bombas”.

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En dinero se pasó de COP 1,18 millones a COP 1,81 millones. Un ajuste tan drástico, según el gremio, pone en riesgo los puestos de trabajo o la disponibilidad del servicio prestado.

“Las estaciones de servicio han hecho un esfuerzo importante por generar empleo formal y mejorar las condiciones de sus trabajadores. Pero hoy enfrentamos una realidad: los costos laborales están creciendo mucho más rápido que la remuneración reconocida por la regulación”, afirmó David Jiménez Mejía, vocero gremial nacional de Somos Uno, en el marco del Foro Sectorial SODICOM 2026 que se realiza en la ciudad de Cali.

El análisis hecho también detalla que, entre 2022 y 2025, el sector pasó de 52.000 empleos a 68.000, lo que se traduce en un incremento del 29,3 %. En la misma ventana de tiempo, la informalidad laboral cayó de 28,7 % a 21,4 %, mientras que los ingresos reales de los isleros aumentaron 25,3 %.

El gremio también señala que este incremento en los costos laborales genera una presión especial en las estaciones pequeñas y rurales.

“Una estación de bajo volumen no tiene la misma capacidad para absorber estos incrementos. En algunos municipios, el cierre de una estación no significa simplemente perder un negocio, sino poner en riesgo el abastecimiento de combustibles de toda una comunidad”, señaló Jiménez.

Las cifras que mostró Jiménez también concluyen que existe una brecha de COP 272 por galón entre lo que cuesta un galón y lo que vale mantener a un trabajador.

“Esta cifra no constituye una propuesta de aumento del margen, sino una medición de la diferencia entre los costos laborales y lo que actualmente reconoce la regulación. La discusión debe ser técnica y transparente. Si queremos preservar el empleo formal y garantizar el abastecimiento de combustibles en todo el país, debemos hablar también de la sostenibilidad económica de las estaciones de servicio”, concluyó.

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