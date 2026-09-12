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Estados del Golfo evalúan inusual reunión con Irán en Ormuz

Un bloque de seis países del golfo Pérsico evalúa reunirse la próxima semana con funcionarios iraníes para discutir el futuro del estrecho de Ormuz, según personas familiarizadas con el asunto. Sería el primer encuentro con Irán desde que estalló la guerra hace más de seis meses.

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Bloomberg
11 de septiembre de 2026 – 07:00 p. m.
Imagen de referencia: fotografía aérea que muestra embarcaciones frente a la península de Musandam, en el norte de Omán y cerca del estrecho de Ormuz.
Imagen de referencia: fotografía aérea que muestra embarcaciones frente a la península de Musandam, en el norte de Omán y cerca del estrecho de Ormuz.
Foto: AFP - Agencia AFP

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Omán busca reunir el lunes en Salalah, una ciudad del sur del país, a los ministros de Relaciones Exteriores del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) y de Irán, según personas familiarizadas con el asunto, que pidieron no ser identificadas por tratarse de conversaciones delicadas.

La reunión no está confirmada, dijeron las personas. El agravamiento de las hostilidades entre las fuerzas respaldadas por Arabia Saudita y los hutíes, un grupo con base en Yemen y apoyado por Irán, podría complicar los planes, según dos de las personas. Incluso si…

Por Bloomberg

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