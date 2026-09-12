Estados del Golfo evalúan inusual reunión con Irán en Ormuz

La reunión no está confirmada, dijeron las personas. El agravamiento de las hostilidades entre las fuerzas respaldadas por Arabia Saudita y los hutíes, un grupo con base en Yemen y apoyado por Irán, podría complicar los planes, según dos de las personas. Incluso si…

Omán busca reunir el lunes en Salalah, una ciudad del sur del país, a los ministros de Relaciones Exteriores del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) y de Irán, según personas familiarizadas con el asunto, que pidieron no ser identificadas por tratarse de conversaciones delicadas.

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La reunión no está confirmada, dijeron las personas. El agravamiento de las hostilidades entre las fuerzas respaldadas por Arabia Saudita y los hutíes, un grupo con base en Yemen y apoyado por Irán, podría complicar los planes, según dos de las personas. Incluso si se celebra, no está claro si asistirán todos los países del bloque, incluidos Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Catar y Omán, dijeron.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores de Omán no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Financial Times informó previamente sobre la posible reunión.

Los precios del petróleo han avanzado esta semana, ante la creciente improbabilidad de que la guerra entre Estados Unidos e Irán termine pronto. El crudo Brent se encamina a su mayor avance semanal desde julio, aunque cayó más de 3% el viernes, a unos US$104 por barril, después de que la Agencia Internacional de Energía advirtiera sobre un deterioro de las perspectivas de consumo.

El conflicto ha llegado a una suerte de estancamiento, con ataques esporádicos y de baja intensidad entre ambos bandos por el control del estrecho de Ormuz. Tanto Teherán como Washington se preparan para que continúe durante meses, o incluso más tiempo, según ha informado Bloomberg, y ninguno de los dos países está dispuesto a hacer concesiones que puedan conducir a la reanudación de las negociaciones de paz.

El estrecho de Ormuz, una vía crucial para el suministro mundial de petróleo, gas natural y otras materias primas, quedó prácticamente cerrado después de que EE.UU. e Israel comenzaran a bombardear Irán a fines de febrero. Washington intenta obligar a Teherán a permitir nuevamente el libre tránsito de buques y utiliza un bloqueo naval para presionar a Irán.

Irán ha insistido en mantener el control de la vía marítima y lleva varias semanas negociando con Omán un marco para gestionar el tráfico marítimo. Eso probablemente implicaría el pago de tasas, algo a lo que EE.UU. y los países del Golfo se oponen firmemente. No está claro si los miembros del CCG aceptarían un acuerdo temporal que permitiera recuperar el tráfico.

Aunque las operaciones militares de EE.UU. están golpeando la economía iraní, con el rial debilitándose rápidamente y la inflación acelerándose hasta casi 90%, los dirigentes del país dan señales de que no cederán sobre el estrecho ni volverán a las negociaciones hasta que el presidente Donald Trump levante el bloqueo. Irán ha dejado claro que seguirá respondiendo a los ataques estadounidenses contra sus buques y territorio.

Más buques han estado navegando por Ormuz en los últimos dos meses. Sin embargo, en su mayoría atraviesan la zona de forma encubierta durante la noche, con protección militar de EE.UU. y los transpondedores apagados. Son atacados regularmente con misiles y drones iraníes.

Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos han logrado utilizar oleoductos para evitar el estrecho en gran parte de sus exportaciones de crudo. Sin embargo, el cierre de facto sigue perjudicando sus economías y disuadiendo a algunos inversionistas y turistas de visitar la región.

Esta semana, Catar anunció un déficit fiscal en el segundo trimestre, el mayor en casi una década. La economía de Arabia Saudita se contrajo en el mismo período.

Arabia Saudita cierra oleoducto clave

Arabia Saudita informó que cerró su oleoducto Este-Oeste, una ruta clave para evitar el estrecho de Ormuz, tras una serie de ataques ocurridos el jueves.

El conducto fue cerrado como medida de precaución, señaló el Ministerio de Energía el viernes en una publicación en X. Los ataques dejaron varios heridos y los equipos de emergencia trabajan para asegurar el oleoducto y evaluar su estado, indicó el ministerio.

Los enfrentamientos se han intensificado en Medio Oriente en los últimos días. Los hutíes, con base en Yemen, afirmaron haber atacado instalaciones energéticas sauditas en Abha, Najran y Jazan, mientras Estados Unidos atacó petroleros iraníes.

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Los precios del petróleo registraron pocos cambios tras el comunicado del ministerio, con los futuros del Brent en torno a USD 105 por barril. El crudo trepó hasta casi USD 110 el jueves ante las especulaciones sobre el impacto de la reciente violencia en el suministro energético de la región.

El oleoducto Este-Oeste ha demostrado ser una vía crucial para las exportaciones de petróleo de Arabia Saudita, afectadas por la guerra con Irán. La ruta, con capacidad para 7 millones de barriles diarios, alcanzó rápidamente su límite después de que el tráfico de petroleros prácticamente se paralizara en el estrecho de Ormuz.

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El oleoducto transporta petróleo desde el golfo Pérsico hacia el mar Rojo, donde puede cargarse en petroleros. Sin embargo, esa ruta ha quedado bajo presión por los ataques de los hutíes.

Las exportaciones de petróleo del reino se desplomaron a apenas unos 3 millones de barriles diarios en agosto, el nivel más bajo desde que comenzaron los registros a principios de 2017, mientras los buques han sido blanco de ataques de militantes hutíes en el mar Rojo.

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Mientras el petróleo alcanza nuevos máximos, los precios de los combustibles también se disparan. El precio promedio de la gasolina en las estaciones de servicio estadounidenses se mantiene por encima de US$4 por galón, el nivel más alto para esta época del año, mientras el precio minorista promedio del diésel se ha disparado hasta un récord de USD 6 por galón.

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