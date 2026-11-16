Una norma provisional emitida el lunes por el Departamento de Comercio exigiría que los operadores de centros de datos en Singapur, Malasia, Tailandia, Indonesia y Brasil obtengan una licencia…

La administración de Donald Trump avanzó para limitar que varios países proporcionen a empresas chinas acceso remoto a chips y servidores avanzados de inteligencia artificial, en medio de un mayor escrutinio sobre su aplicación de las restricciones a las exportaciones de semiconductores tras un presunto escándalo de espionaje que involucra a Nvidia Corp.

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Una norma provisional emitida el lunes por el Departamento de Comercio exigiría que los operadores de centros de datos en Singapur, Malasia, Tailandia, Indonesia y Brasil obtengan una licencia del gobierno de Estados Unidos antes de exportar chips avanzados de IA de Nvidia y otros fabricantes estadounidenses a clientes en esos países. La medida busca impedir que China y otros adversarios de EE. UU. accedan a capacidad informática en el extranjero que utiliza procesadores diseñados en Estados Unidos.

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“La norma está diseñada para garantizar que las restricciones existentes al acceso a tecnología estadounidense sensible no puedan eludirse mediante acuerdos de computación remota que involucren centros de datos en terceros países”, dijo el departamento el lunes en un comunicado.

Las acciones de Nvidia cayeron hasta 2,9 %, mientras que el índice de semiconductores de Filadelfia perdió hasta 5,5 %.

Portavoces de Singapur, Malasia, Indonesia y Tailandia no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios fuera del horario laboral habitual. Representantes de Nvidia y del gobierno de Brasil tampoco respondieron de inmediato.

El borrador de la norma se publicó días después de la renuncia de Jensen Huang como director ejecutivo de Nvidia, tras admitir una relación con Alice Huang, una exejecutiva de Megaspeed International, con sede en Singapur, de quien Estados Unidos sospecha que es una espía china. Megaspeed ha estado bajo investigación de Estados Unidos por posibles infracciones a los controles de exportación. La empresa ha negado haber cometido irregularidades, mientras que Alice Huang se encuentra ahora en China.

El Departamento de Comercio anunció la decisión mientras el presidente Donald Trump y otros altos funcionarios de la administración se preparaban para viajar a Asia para participar en una serie de cumbres regionales, donde los controles de Estados Unidos a las exportaciones de tecnología avanzada estarán entre los temas de discusión. Las nuevas restricciones al acceso a chips de IA de última generación podrían generar fricciones con socios regionales y con el gobierno de Pekín, que ya ha cuestionado los controles estadounidenses a las exportaciones.

El sudeste asiático se ha convertido en un centro para centros de datos, con la demanda de desarrolladores chinos de IA como Alibaba Group Holding Ltd. y ByteDance Ltd., impulsando la expansión de la infraestructura. Malasia y Tailandia han sido los principales focos, mientras que el mercado de centros de datos de Indonesia se encuentra en una etapa más temprana de desarrollo. Singapur, en tanto, no es conocido tanto por albergar grandes centros de datos, pero se sospecha que ha sido utilizado como destino para servidores que luego fueron desviados hacia China continental.

Estados Unidos también sospecha que una empresa clave detrás de la iniciativa nacional de IA de Tailandia ayudó a contrabandear a China servidores por miles de millones de dólares que contenían chips avanzados de Nvidia, informó Bloomberg en mayo.

Los ADR de Alibaba caían casi 2,8 % en las operaciones del lunes en Nueva York.

En Brasil, las autoridades buscan expandir la industria de centros de datos y alcanzar lo que el gobierno denomina “soberanía digital” en tecnología e IA, al tiempo que atraen inversiones de gigantes tecnológicos tanto de Estados Unidos como de China. ByteDance, propietaria de TikTok, está invirtiendo miles de millones de dólares en un proyecto de centro de datos en el noreste de Brasil, una región rica en energía renovable y que alberga el mayor centro de cables de fibra óptica de alta velocidad de Sudamérica.

Desde el regreso de Trump al poder a comienzos de 2025, Huang había encabezado los esfuerzos en Washington para frenar los intentos de endurecer las restricciones a las exportaciones de los chips de IA de su compañía. El exCEO de Nvidia forjó una estrecha relación con el presidente y utilizó su influencia para persuadir a la administración de permitir las ventas a China de uno de los procesadores de IA de generaciones anteriores de la empresa.

Tras la salida de Huang, los esfuerzos en el Congreso para aprobar legislación sobre controles de exportación están cobrando impulso, mientras que los legisladores estadounidenses exigen respuestas tanto al fabricante de chips como a la administración.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha dicho que quiere saber si Nvidia ignoró intencionalmente señales de advertencia de que empresas fantasma, muchas de ellas en Singapur, podrían haber estado desviando chips hacia China. Bessent ha señalado que quiere trasladar el foco desde las “debilidades” personales del exdirector ejecutivo hacia los aspectos legales y de seguridad nacional relacionados con la compañía.

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Bessent también ha responsabilizado en los últimos días al secretario de Comercio, Howard Lutnick, por no hacer lo suficiente para aplicar las restricciones existentes. “Como dije, muchos otros departamentos estaban presionando para que esto ocurriera y el de Comercio tenía la facultad de actuar”, dijo el secretario del Tesoro en “Sunday Morning Futures” de Fox News.

El lunes, antes de partir hacia Asia, Trump expresó su confianza en Lutnick pese a las repercusiones del escándalo de Nvidia. Trump dijo que no tenía planes de reemplazar al secretario de Comercio y señaló que Lutnick podría haber ralentizado el trabajo de su agencia sobre los controles de exportación para evitar antagonizar a China durante delicadas negociaciones comerciales.

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“Tenemos una muy buena relación con China en este momento y entiendo ambos lados”, dijo Trump.

El anuncio del Departamento de Comercio del lunes señaló que la norma fue “redactada por y bajo la dirección” del Departamento del Tesoro y el Consejo de Seguridad Nacional, lo que sugiere que la presión de funcionarios externos al Departamento de Comercio tuvo un papel importante en su publicación. Las licencias estarán sujetas a aprobación caso por caso.

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Al señalar que la computación avanzada en la nube ha hecho cada vez más posible acceder de forma remota a sistemas estadounidenses de computación de IA, el departamento dijo que la nueva medida busca alinearse con las normas existentes sobre el acceso físico a la tecnología.

La norma también incluye una excepción para empresas con sede en Estados Unidos que operan en los países incluidos en la nueva lista, lo que les permitirá continuar enviando chips de IA allí sin una licencia. También exime los envíos a centros de datos utilizados como sistemas comerciales de recomendación para minoristas en línea o empresas de redes sociales.

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El borrador publicado el lunes señala que los nuevos requisitos entrarán en vigor una vez que aparezcan en el Registro Federal. Hasta las 9 a. m. del lunes, aún no había sido publicado.

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