“Estamos mutando de la IA individual a una IA con impacto en los negocios”: Claudia Boeri

La Inteligencia Artificial ya cambió la forma en la que se están desarrollando las actividades económicas y en Colombia hay empresas que lo confirman. En esta conversación con Claudia Boeri, presidente multipaís para Latinoamérica y el Caribe de SAP, se detalla lo que ellos llaman la “empresa autónoma”, qué pasa cuando se unen los datos y la IA para tomar decisiones, la necesidad creciente de crear agentes para que la tecnología haga lo que antes nos tomaba días enteros y el por qué este no es un asunto solo de los ingenieros o de los que hablan de código a diario, sino de todos los que hacemos parte de las organizaciones, como las personas de recursos humanos. En el SAP IA Fest 2026 contaron cómo la eficiencia, la productividad y la rentabilidad sí se pueden lograr con ayuda de la inteligencia artificial. ¿Cómo? Aquí nos lo narra.