Este es el acuerdo del Gobierno con las aseguradoras para pagos a damnificados por terremoto

Abelardo de la Espriella (c), hablando durante un encuentro con representantes del sector asegurador. EFE Foto: EFE - Presidencia de Colombia

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Entre las herramientas para reconstruir y ayudar a las familias damnificadas por el terremoto del 10 de agosto en Colombia (con epicentro en San José del Palmar, Chocó) está el pago de las pólizas de seguros.

El presidente Abelardo de la Espriella anunció las medidas acordadas con dicho sector para acelerar el pago de las pólizas y facilitar la entrega de ayudas a los afectados.

El presidente actualizó las cifras y da cuenta de que ha habido 314 muertos, 262.154 personas damnificadas, 4.437 personas resultaron heridas y otras 262 están desaparecidas. Respecto a las pérdidas materiales, se reportan 30.664 viviendas destruidas, 136.946 averiadas, 302 edificios colapsados y 5.809 inmuebles con daños estructurales.

De la Espriella habló de reconstruir, además de viviendas, comercio, empresas y la infraestructura pública. “El sector asegurador ha respondido con certeza. Las compañías aseguradoras están dispuestas a hacer lo que corresponde y lo han hecho: han pagado las pólizas desde el momento mismo de la tragedia”, dijo tras la reunión con el sector.

En dicho encuentro establecieron una serie de medidas para atender las afectaciones por el terremoto. Entre ellas está el de priorizar para el pago de las pólizas a los estratos 1, 2 y 3 y a las viviendas de interés social. Además, para ellos llegarían prioritariamente los subsidios otorgados por el Gobierno y se cruzará la información de las aseguradoras con la del gobierno para ello.

“Habrá ayudas para los no asegurados. Todos recibirán protección del Estado”, confirmó el presidente. Y recordó que las empresas tienen hasta dos años para responder por los seguros y que lo harán en todos los casos.

Otro de los acuerdos con el sector fue que entre las compañías coordinarán el pago de las pólizas, en los casos en los que los inmuebles estaban protegidos por más de una compañía para no trasladarle la responsabilidad de los trámites a los ciudadanos que están viviendo la tragedia.

“La reconstrucción del país lo vamos a hacer todos juntos, el Gobierno, las autoridades territoriales, sector privado, sector comunitario, las empresas y todos los colombianos”, expresó De la Espriella.

Esta reunión con las aseguradoras se produjo el mismo día en que De la Espriella liderará su primer consejo de ministros. Él mismo confirmó que en la noche de este miércoles firmará el decreto de la emergencia económica, que fue anunciado la semana pasada, para atender las consecuencias del terremoto.

¿Qué tantas viviendas están aseguradas?

Según datos de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), con corte a marzo de este año, apenas el 9,3 % de las viviendas que podrían estar aseguradas contaba con una póliza.

“Existen 2.681.964 inmuebles asegurados, que representan COP 2.582 billones. De estos, 1,65 millones corresponden a viviendas y el resto a bienes comerciales, bodegas, almacenes, entre otros. Solo en viviendas tenemos COP 361 billones en valor asegurado”, explicó Gustavo Morales, presidente de Fasecolda.

Con corte al pasado viernes, el sector asegurador en Colombia ha recibido 10.465 reclamaciones, con un valor preliminar de COP 281.000 millones. La mayoría de estas (más de 9.000) corresponden a bienes inmuebles, el resto está repartido en otros seguros, como los de automóviles, seguros de vida, riesgos laborales y de salud.

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