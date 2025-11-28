Este es el plan de protección de Avianca para pasajeros afectados por inmovilización de aviones

Fotografía de archivo. Avianca informó este viernes que más del 70 % de su flota de aviones A320 a nivel global deberá quedarse en tierra. Foto: EFE - Mauricio Duenas Castañeda

Por la actualización urgente de software que anunció Airbus en la flota A320, Avianca dejará en tierra el 70 % de su flota. En este escenario, la aerolínea dijo que habrá “disrupciones significativas” en lo que respecta a las operaciones y canceló ventas de fechas de viaje hasta el próximo 8 de diciembre.

“Todos los esfuerzos de nuestro equipo están concentrados en realizar las modificaciones requeridas en el menor tiempo posible y en brindar alternativas a nuestros clientes para minimizar el impacto en sus planes de viaje”, afirmó.

La aerolínea está ofreciendo reacomodar a los pasajeros afectados en las opciones más cercanas disponibles con Avianca o con aerolíneas con las que tiene relación comercial.

Si las opciones no se ajustan a su itinerario, la compañía ofrece las siguientes alternativas:

Reprogramar la fecha del vuelo, sin pagar penalidad ni diferencia tarifaria y según disponibilidad, para volar hasta 180 días después de la fecha del vuelo original, a través del contact center.

Solicitar el reembolso de los trayectos sin utilizar a través de la página web, contact center, puntos de venta directos de Avianca o en la agencia de viajes.

La aerolínea también recomienda revisar las comunicaciones que se enviarán a través de correo electrónico asociado a la reserva o a través de los canales oficiales y no ir a los aeropuerto si el vuelo no está confirmado.

Debido a una actualización urgente de software requerida por Airbus (fabricante de gran parte de nuestra flota), nuestra operación se verá afectada de manera importante entre el 29 de noviembre y el 8 de diciembre.​



Les recomendamos:​​



¿Por qué los aviones se quedarán en tierra?

Airbus anunció este viernes que detectó un incidente en un programa de control de vuelo del modelo A320, provocado por una exposición a los rayos solares. Fuentes del sector estiman que son cerca de 6.000 aviones en todo el mundo.

La vocera de la aerolínea dijo a Agencia EFE que el 85 % de los aviones solo necesitará de un pequeño cambio de software, lo que no afectará “demasiado” las programaciones de vuelo habituales. Sin embargo, para el 15 % restante será necesaria una intervención más compleja, que tomará más tiempo y en algunos casos también un cambio de equipos.

