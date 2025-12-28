Logo El Espectador
Estos son los horarios de D1, Ara, Éxito y más supermercados para la semana de Año Nuevo

Algunas cadenas de supermercados no abrirán el 1° de enero de 2026.

Redacción Economía
28 de diciembre de 2025 - 04:45 p. m.
Foto: Tiendas D1.
Quedan pocos días para que termine el 2025. Durante las fiestas de fin de año, algunos supermercados deciden cerrar sus puertas en los días festivos para que sus trabajadores descansen.

Le contamos las novedades anunciadas por algunas empresas para esta temporada.

  • Tiendas D1: las más de 2.700 tiendas estarán cerradas el 1° de enero de 2026. “En estas fiestas, queremos que nuestros colaboradores también disfruten con sus familias”, dijo la empresa. El resto de los días habrá servicio en el horario habitual.

  • Tiendas Ara: la cadena anunció que el 1° de enero no abrirá sus tiendas. “Nuestros equipos estarán celebrando junto a sus seres queridos”, informó.
  • Éxito: la empresa no cerrará en Año Nuevo. Conozca los horarios de cada punto de venta para los días festivos (como el 1° de enero) en este link.
  • Jumbo: el 31 de diciembre las tiendas estarán abiertas entre las 6:00 am y las 8:00 pm, en el caso de Jumbo Unicentro Pereira el horario será de 9:00 am a 8:00 pm. El 1° de enero las tiendas estarán abiertas entre las 10:00 am y las 6:00 pm, con algunas excepciones:
  • Jumbo Atrio no tendrá servicio.
  • Jumbo Girardot abrirá entre las 9:00 am y las 8:00 pm.
  • Santa Marta, Castillo, Caribe Plaza y San Gil tendrán atención entre las 10:00 am y las 8:00 pm.

  • Olímpica: la empresa no ha anunciado cambios para fin de año, por lo tanto se espera que las más de 400 tiendas estén abiertas. En este link puede consultar los horarios de cada tienda.

Por Redacción Economía

