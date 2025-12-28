Estos son los horarios de D1, Ara, Éxito y más supermercados para la semana de Año Nuevo

Tiendas D1. Foto: Tiendas D1.

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Quedan pocos días para que termine el 2025. Durante las fiestas de fin de año, algunos supermercados deciden cerrar sus puertas en los días festivos para que sus trabajadores descansen.

Le contamos las novedades anunciadas por algunas empresas para esta temporada.

Tiendas D1: las más de 2.700 tiendas estarán cerradas el 1° de enero de 2026. “En estas fiestas, queremos que nuestros colaboradores también disfruten con sus familias”, dijo la empresa. El resto de los días habrá servicio en el horario habitual.

Lea: “El 98 % de los hogares en Colombia compra en D1”

Tiendas Ara: la cadena anunció que el 1° de enero no abrirá sus tiendas. “Nuestros equipos estarán celebrando junto a sus seres queridos”, informó.

Éxito: la empresa no cerrará en Año Nuevo. Conozca los horarios de cada punto de venta para los días festivos (como el 1° de enero) en la empresa no cerrará en Año Nuevo. Conozca los horarios de cada punto de venta para los días festivos (como el 1° de enero) en este link

Jumbo: el 31 de diciembre las tiendas estarán abiertas entre las 6:00 am y las 8:00 pm, en el caso de Jumbo Unicentro Pereira el horario será de 9:00 am a 8:00 pm. El 1° de enero las tiendas estarán abiertas entre las 10:00 am y las 6:00 pm, con algunas excepciones:

Jumbo Atrio no tendrá servicio.

Jumbo Girardot abrirá entre las 9:00 am y las 8:00 pm.

Santa Marta, Castillo, Caribe Plaza y San Gil tendrán atención entre las 10:00 am y las 8:00 pm.

Le puede interesar: Antes de ir al banco, revise los horarios de atención en Navidad y fin de año

Olímpica: la empresa no ha anunciado cambios para fin de año, por lo tanto se espera que las más de 400 tiendas estén abiertas. En la empresa no ha anunciado cambios para fin de año, por lo tanto se espera que las más de 400 tiendas estén abiertas. En este link puede consultar los horarios de cada tienda.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.