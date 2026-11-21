Costa también propuso recortes por valor de 204.000 millones de euros (unos 224.000 millones de dólares) al proyecto de presupuesto lanzado por la Comisión Europea (el brazo ejecutivo de la UE), en momentos en que el bloque busca alcanzar un acuerdo sobre sus finanzas a largo…

El presidente del Consejo Europeo, el portugués Antonio Costa, propuso este sábado un impuesto a las mayores empresas digitales del mundo para financiar el presupuesto plurianual de la Unión Europea (UE) para el período 2028-2034, al presentar un nuevo plan de gasto.

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Costa también propuso recortes por valor de 204.000 millones de euros (unos 224.000 millones de dólares) al proyecto de presupuesto lanzado por la Comisión Europea (el brazo ejecutivo de la UE), en momentos en que el bloque busca alcanzar un acuerdo sobre sus finanzas a largo plazo antes de finales de año.

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"Creo que esta propuesta puede acercarnos a un acuerdo final", declaró Costa en una rueda de prensa en Bruselas.

Sin embargo, apenas instantes después de lanzada la propuesta fue rechazada por Francia, que la consideró "muy decepcionante".

"No alcanza los objetivos previstos, especialmente en lo que respecta a la Política Agrícola Común (PAC) y, en particular, a la garantía de las ayudas a los ingresos de los agricultores", estimó la presidencia francesa.

El borrador lanzado por Costa señala que las tecnológicas estarían sujetas a "una contribución anual equivalente al 3% de la facturación neta anual procedente de publicidad en línea, servicios de intermediación digital y datos generados por los usuarios", de acuerdo con documentos difundidos por el Consejo Europeo.

Es probable que la iniciativa provoque el rechazo del presidente estadounidense, Donald Trump, cuya administración ha reaccionado con dureza a las multas y medidas adoptadas por la UE contra las grandes tecnológicas en materia de competencia y regulación de contenidos.

El proyecto también incluye planes para introducir un gravamen sobre los residuos electrónicos y aumentar los impuestos al tabaco.

Costa, que representa a los 27 Estados miembros del bloque, busca alcanzar un acuerdo antes de finales de año equilibrando las contribuciones nacionales con nuevas fuentes de ingresos para la UE.

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