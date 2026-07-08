Exportaciones colombianas crecieron 19,2 % en mayo: petróleo aumenta y agro se rezaga

El oro fue protagonista en las ventas a Estados Unidos, el principal socio comercial. Las ventas de este mineral aumentaron 97,6 % entre enero y mayo de 2026. Foto: Bloomberg - Chris Ratcliffe

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Las exportaciones colombianas volvieron a acelerar en mayo.

Mientras el petróleo, el carbón y el oro impulsaron buena parte del avance, sectores como las manufacturas y parte de la oferta agropecuaria siguen sin recuperar el mismo ritmo.

Según el más reciente informe del DANE, el país exportó USD 5.193 millones en mayo, un aumento de 19,2 % frente al mismo mes de 2025. Con ese resultado, las ventas externas acumularon USD 23.588 millones durante los primeros cinco meses del año, lo que representa un crecimiento de 15,4 % frente al mismo periodo del año pasado.

El principal responsable del repunte volvió a ser el grupo de combustibles e industrias extractivas. Solo en mayo, sus exportaciones crecieron 33,3 % y aportaron 13,3 de los 19,2 puntos porcentuales del crecimiento total registrado por el país. En el acumulado del año, el sector avanza 18,5 % y explica cerca de la mitad del incremento de las exportaciones.

Pese a los esfuerzos por diversificar la canasta exportadora, el mercado aún depende enormemente de las ventas de petróleo, hulla, coque y briquetas, productos claves de los recursos naturales históricamente explotados por el país.

El comportamiento del resto de sectores fue mucho más desigual.

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Avances y retrocesos

Las manufacturas apenas crecieron 0,2 % durante mayo y, en el acumulado de enero a mayo, registran una caída de 2,4 %. El descenso estuvo asociado, principalmente, a menores exportaciones de productos químicos, maquinaria y equipo de transporte.

El panorama tampoco fue homogéneo en el sector agropecuario. Aunque en mayo las exportaciones agropecuarias aumentaron 26,2 %, impulsadas por el café y las flores, el balance del año corrido muestra un retroceso de 1,1 %.

Dentro del mismo sector conviven desempeños opuestos. Mientras las exportaciones de banano crecieron 34,1 %, las de aceite de palma 30,8 % y los extractos de café 56,5 %, otros productos registraron fuertes caídas. Es el caso, por ejemplo, del café sin tostar, cuyas ventas disminuyeron 11,4 %; también retrocedieron las del cacao en 64,3 % y las de ganado bovino vivo en 32,8 %.

Uno de los cambios más llamativos del informe aparece en el oro. El grupo denominado “otros sectores” duplicó el valor de sus exportaciones durante los primeros cinco meses del año, con un crecimiento de 107,7 %. Detrás de ese resultado estuvo, casi exclusivamente, el aumento en las ventas de oro no monetario, que se convirtió en uno de los productos con mayor dinamismo dentro de la oferta exportadora colombiana.

Ese comportamiento también modificó el mapa de los principales destinos de las exportaciones.

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Estados Unidos se mantiene como el principal comprador de productos de origen colombiano, con una participación de 31,2 % sobre el total exportado entre enero y mayo. Sin embargo, el crecimiento hacia ese mercado no estuvo impulsado principalmente por el petróleo, sino por el oro no monetario, cuyas ventas aumentaron 97,6 % frente al mismo periodo del año anterior.

Italia protagonizó uno de los mayores saltos del año. Las exportaciones hacia ese país aumentaron 332,5 %, impulsadas por mayores despachos de oro y petróleo, mientras India registró un crecimiento de 84,1 % gracias al incremento en las compras de crudo colombiano.

En contraste, China se convirtió en uno de los mercados con peor comportamiento. Las exportaciones hacia ese país cayeron 51,5 %, debido, principalmente, al desplome de las ventas de petróleo, que prácticamente desaparecieron frente al mismo periodo de 2025.

Las cifras también muestran que el comercio exterior colombiano continúa altamente concentrado en unos pocos mercados. Estados Unidos concentró cerca de una tercera parte de las exportaciones nacionales, seguido por Panamá, India, Países Bajos, China, Brasil e Italia.

Más allá del crecimiento registrado en mayo, el informe deja una señal relevante para los próximos meses. El buen momento de las exportaciones depende cada vez más del desempeño de los productos minero-energéticos y, cada vez más, del oro. Al mismo tiempo, sectores llamados a diversificar la oferta exportadora, como las manufacturas y parte del agro, todavía no muestran un crecimiento sostenido.

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