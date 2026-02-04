Exportaciones de carbón cayeron 21 % en 2025: gremio advierte impacto en empleo y regalías

Foto de Tausa, Cundinamarca, el 20 de agosto de 2025. - Imagen de referencia Foto: AFP - RAUL ARBOLEDA

El informe de exportaciones a diciembre de 2025 del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) mostró una canasta exportadora marcada por un mayor peso de los productos no minero-energéticos. Tras la caída en los envíos de combustibles y productos de las industrias extractivas, el crecimiento del sector agropecuario, de alimentos y bebidas, junto con el aporte de las manufacturas, permitió sostener el valor total de las exportaciones colombianas.

El año pasado, las exportaciones sumaron USD 50.199,9 millones, un aumento de 1,3 % frente a 2024. Ese resultado se explicó por el desempeño de los productos agropecuarios, alimentos y bebidas, que crecieron 33,2 % en el año y alcanzaron una participación de 30,5 % del total exportado. Las manufacturas avanzaron 4,8 % y representaron 22 % de la canasta.

En contraste, los combustibles y productos de las industrias extractivas registraron una caída de 17,9 % en el acumulado anual, aunque siguen siendo el rubro con mayor participación (38,2 %).

Las exportaciones de productos asociados al carbón cayeron 21,2 % en volumen y 31,8 % en ingresos frente a 2024.

La Federación Nacional de Productores de Carbón (Fenalcarbón) aseguró que el exceso de inventarios globales, la caída en los precios internacionales del carbón y el coque, sumados a las medidas tributarias y administrativas de los últimos tres años en Colombia, “han minado la competitividad de la industria, afectando gravemente la economía nacional”.

Fenalcarbón sostiene que en los últimos dos años se ha registrado una caída productiva del 19 %, equivalente a 10 millones de toneladas. La Federación atribuye la baja a la caída del 20 % en los precios internacionales y a las medidas tributarias y administrativas del Gobierno de Gustavo Petro, como la sobretasa permanente del 10 %, el impuesto adicional del 1 % a las ventas de carbón (que quedó frenado con la suspensión de la emergencia económica por parte de la Corte Constitucional) y el aumento de la autorretención en la fuente, que afecta el flujo de caja de las empresas.

El gremio sostiene que la caída en las exportaciones del sector ha redundado en una pérdida importante de empleos en toda la cadena y en menores niveles de transporte de carga. De hecho, Fenalcarbón afirma que estas medidas han “presionado la inflación logística por la reducción en la carga de compensación del interior hacia los puertos” e implican una reducción del 29 % en las regalías y contraprestaciones que proyectaban recibir los municipios y departamentos en 2025.

“El aumento de costos, muchos indexados al salario mínimo, junto con mayores costos logísticos de transporte y de operación, comprometen la viabilidad de cientos de empresas. El carbón representa empleo, estabilidad y desarrollo para miles de familias. Lejos de celebrar, debemos preocuparnos como nación, porque la caída de exportaciones es un golpe social y económico para las regiones productoras”, explicó Carlos Cante, presidente ejecutivo de Fenalcarbón.

El gremio advirtió que esta situación amenaza la sostenibilidad de un sector que en 2023 generó 130.000 empleos directos y cerca de 650.000 en toda la cadena, especialmente en Boyacá, Norte de Santander, Santander, Cundinamarca, Antioquia, Córdoba, La Guajira y Cesar.

