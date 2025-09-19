Exportaciones que endulzan al mundo: ¿cómo van las ventas de confitería?

Imagen de referencia. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Se acerca la temporada más dulce del año: la celebración de Halloween. La noche de los disfraces que se da a nivel mundial no solo es relevante por su festividad, también tiene un peso importante para Colombia respecto al comercio exterior.

El 31 de octubre será clave para que las exportaciones de confitería colombiana puedan cerrar el 2025 con una expansión.

Hasta ahora, entre enero y julio de este año, las exportaciones de confitería de azúcar y de cacao sumaron US $225 millones, según cifras de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). El dato creció un 7% más frente al mismo lapso de 2024, cuando fueron US $211 millones.

“Halloween es la temporada más importante que dinamiza estas ventas y esperamos que las exportaciones puedan cerrar el año con un aumento de doble dígito”, expresó Javier Díaz Molina, presidente ejecutivo de Analdex.

Golosinas que endulzan el mundo

Los buenos desempeños de la categoría se dan a pesar del 10 % de arancel adicional y las tensiones con Estados Unidos, que es el principal destino para este tipo de productos.

Este destino sumó US$ 60,4 millones, mientras que en 2024 habían sido US $41 millones y tuvo un aumento de 47,2 %, en los primeros siete meses del año.

Según la Federación Nacional de Minoristas de Estados Unidos (NRF, por sus siglas en inglés), el consumo de dulces y confitería en Halloween supera los US $11.000 millones, y los bienes más demandados son los chocolates, gomitas, y otros dulces decorados.

Después de EE. UU., Venezuela, Ecuador, Perú, Panamá, Chile y Costa Rica, fueron los destinos más importantes para la confitería colombiana.

Resalta que en el puesto 14 se ubica la República del Congo, con US$2,8 millones, con un salto de 145 % comparado a 2024. Así mismo, Arabia Saudita y Costa de Marfil (principal exportador de cacao del mundo), tuvieron incrementos de 747 % y 157 %, respectivamente.

“Los productos de confitería colombiana han incluido tecnología e innovación en sus procesos, por lo que son exportaciones con valor agregado, que han conquistado no solo países de la región y sino también algunos de África y Medio Oriente”, explica Díaz.

¿De dónde vienen y cómo son los dulces?

De otro lado, Valle del Cauca, Caldas y Antioquia son los departamentos que están liderando la lista de los más exportadores de este tipo de productos. Les siguen Bogotá, Cundinamarca y Atlántico.

Al mirar por productos, esta es la lista de los más exitosos:

Bombones

Caramelos

Confites y pastillas

Demás artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco)

Demás chocolates

Preparaciones alimenticias que contengan cacao

De igual forma, las empresas más exportadoras fueron Colombina, Súper de Alimentos, Compañía Nacional de Chocolates, Comestibles Aldor y Golosinas Trululu.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.