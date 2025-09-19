Crisis de los paperos: así son los alivios del Gobierno para las deudas del sector

Cultivo y recolección de papa al sur de Bogotá. Foto: David Campuzano

Desde hace algunos meses, los paperos colombianos se han visto afectados por los bajos precios del producto. La caída ha sido de tal magnitud que ha hecho que la actividad deje de ser rentable, pues no deja ganancias.

Para atender esta situación se realizó la Mesa Nacional de Papa. A través de ese mecanismo se establecieron medidas para ofrecer alivios financieros, mejorar la competitividad y la situación de los productores de este sector.

Los alivios a los créditos fueron uno de los aspectos más urgentes para el sector porque, como la producción dejaba pérdidas, no tenían cómo pagar los créditos que habían adquirido para los insumos y las siembras.

Ahora, el Ministerio de Agricultura reporta que en las últimas cuatro semanas, Finagro y el Banco Agrario han realizado 14 jornadas de alivios financieros, a través de los cuales se han celebrado acuerdos de recuperación y saneamiento de deudas.

Se han condonado hasta el 100 % del interés del crédito y el 80 % de capital para los campesinos, campesinas y productores que se encontraban en mora en sus obligaciones y que habían sido respaldadas con la garantía del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG).

Las entidades han atendido directamente en las zonas de producción a más de 200 productores agropecuarios en Subachoque, La Calera, Carmen de Carupa, Villapinzón, Pasca, Une y Sibaté (Cundinamarca), Chitagá y Pamplona (Norte de Santander), El Carmen de Viboral y La Unión (Antioquia), Santander de Quilichao, Piendamó y Popayán (Cauca).

“Nos sentamos con el sector papicultor para pactar unos compromisos, y son esos compromisos los que estamos cumpliendo gracias al trabajo mancomunado del conjunto del sector Agricultura”, indicó la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino.

Y añadió que le cumplieron a uno de los sectores más importantes para la seguridad alimentaria y que se da un gran paso en el propósito de fortalecer la cadena.

Avanzan los alivios financieros, pero falta

Son más de 2.400 campesinos, campesinas, pequeños y medianos productores de papa que tienen una obligación crediticia respaldada por el FAG en mora.

A ellos, la presidenta de Finagro, Alexandra Restrepo, les invita a acogerse a la Ley de Alivios para normalizar su situación.

Por su parte, en el Banco Agrario hay 1.347 clientes del sector que tienen la garantía para aliviar la mora. Con corte a agosto, la entidad normalizó la cartera de 646 papicultores a través de diferentes alternativas, por un saldo de $14.211 millones.

El presidente del Banco Agrario, Hernando Chica Zuccardi, señaló que la cartera actual del gremio es cercana a los $311.000 millones, principalmente en los departamentos de Boyacá, Nariño y Cundinamarca.

“Estamos al lado de los papicultores colombianos, y por eso seguimos realizando jornadas de normalización de cartera en las que hemos atendido a cerca de 7.000 productores, al tiempo que continuamos trabajando con el Ministerio de Agricultura y Finagro en los compromisos adquiridos para apoyarlos, de manera particular en la actual coyuntura”, afirma Chica.

Las acciones del Ministerio de Agricultura hacen parte de la hoja de ruta definida con las organizaciones de productores en la Mesa Nacional Papera, cuyo objetivo es fortalecer la cadena productiva y garantizar mejores condiciones para el sector.

En este marco, también se ha ofrecido a los productores la posibilidad de ampliar sus plazos de pago brindando mayores facilidades a los mismos a través de la Línea Especial de Crédito de Reactivación Agropecuaria de Finagro.

Si usted es un productor de papa y quiere conocer mayor información sobre Ley de Alivios o la Línea de Crédito de Reactivación Agropecuaria puede recibir información a través de:

WhatsApp de Finagro: 3138898435

Oficinas y puntos físicos del Banco Agrario

