No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Economía

Bre-B arrancará el 6 de octubre: así lo confirmó el Banco de la República

El Banrep iniciará el 23 de septiembre una fase controlada de Bre-B con un grupo limitado de clientes. Desde el 6 de octubre, el nuevo sistema de pagos inmediatos entrará en operación masiva, permitiendo transferencias 24/7 entre todas las entidades financieras.

Redacción Economía
18 de septiembre de 2025 - 11:51 p. m.
Leonardo Villar, gerente del Banco de la República.
Leonardo Villar, gerente del Banco de la República.
Foto: Banco de la República
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El Banco de la República anunció que el 6 de octubre comenzará la operación masiva de Bre-B, el nuevo sistema de pagos inmediatos que cambiará la forma en que los colombianos realizan transferencias.

Antes de esa fecha, entre el 23 de septiembre y el 5 de octubre, la entidad llevará a cabo un periodo de prueba controlado con un grupo limitado de clientes, con el fin de verificar la interoperabilidad entre los cinco sistemas de pago inmediatos y las 227 entidades financieras que harán parte del ecosistema.

Vínculos relacionados

Gas en Colombia: las medidas del Minenergía durante el mantenimiento de SPEC
¿Por qué suben las ventas de vivienda usada? Así va el mercado en 2025
La actividad economía consolidó su repunte en julio: ¿cómo le fue a cada sector?

“A partir del 6 de octubre los pagos entre personas y comercios se podrán realizar a través del nuevo botón o zona Bre-B dispuesto por las entidades financieras en sus canales digitales”, informó el Banco de la República.

Puede interesarle: Bre-B bajo ataque: así funcionan las estafas que aprovechan este nuevo sistema

Las ventajas de Bre-B

Con Bre-B, los colombianos podrán hacer transferencias en segundos, a cualquier hora y cualquier día, sin importar el banco o la billetera digital del destinatario.

Los envíos se realizan a través de “llaves”, es decir, un identificador único que puede ser el número de celular, la cédula, el correo electrónico o un código alfanumérico.

Esto significa que ya no será necesario pedir varias cuentas o aplicaciones para enviar dinero: bastará con compartir una llave registrada en la entidad financiera, y desde la aplicación del banco o billetera aparecerá la Zona Bre-B para realizar la transacción.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.

Por Redacción Economía

Conoce más

Temas recomendados:

Banco de la republica

Pago

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar