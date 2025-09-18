Bre-B arrancará el 6 de octubre: así lo confirmó el Banco de la República

Leonardo Villar, gerente del Banco de la República. Foto: Banco de la República

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Banco de la República anunció que el 6 de octubre comenzará la operación masiva de Bre-B, el nuevo sistema de pagos inmediatos que cambiará la forma en que los colombianos realizan transferencias.

Antes de esa fecha, entre el 23 de septiembre y el 5 de octubre, la entidad llevará a cabo un periodo de prueba controlado con un grupo limitado de clientes, con el fin de verificar la interoperabilidad entre los cinco sistemas de pago inmediatos y las 227 entidades financieras que harán parte del ecosistema.

“A partir del 6 de octubre los pagos entre personas y comercios se podrán realizar a través del nuevo botón o zona Bre-B dispuesto por las entidades financieras en sus canales digitales”, informó el Banco de la República.

Puede interesarle: Bre-B bajo ataque: así funcionan las estafas que aprovechan este nuevo sistema

Las ventajas de Bre-B

Con Bre-B, los colombianos podrán hacer transferencias en segundos, a cualquier hora y cualquier día, sin importar el banco o la billetera digital del destinatario.

Los envíos se realizan a través de “llaves”, es decir, un identificador único que puede ser el número de celular, la cédula, el correo electrónico o un código alfanumérico.

Esto significa que ya no será necesario pedir varias cuentas o aplicaciones para enviar dinero: bastará con compartir una llave registrada en la entidad financiera, y desde la aplicación del banco o billetera aparecerá la Zona Bre-B para realizar la transacción.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.