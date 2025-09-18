Bre-B arrancará el 6 de octubre: así lo confirmó el Banco de la República

Escucha este artículo
El Banco de la República anunció que el 6 de octubre comenzará la operación masiva de Bre-B, el nuevo sistema de pagos inmediatos que cambiará la forma en que los colombianos realizan transferencias.
Antes de esa fecha, entre el 23 de septiembre y el 5 de octubre, la entidad llevará a cabo un periodo de prueba controlado con un grupo limitado de clientes, con el fin de verificar la interoperabilidad entre los cinco sistemas de pago inmediatos y las 227 entidades financieras que harán parte del ecosistema.
“A partir del 6 de octubre los pagos entre personas y comercios se podrán realizar a través del nuevo botón o zona Bre-B dispuesto por las entidades financieras en sus canales digitales”, informó el Banco de la República.
Las ventajas de Bre-B
Con Bre-B, los colombianos podrán hacer transferencias en segundos, a cualquier hora y cualquier día, sin importar el banco o la billetera digital del destinatario.
Los envíos se realizan a través de “llaves”, es decir, un identificador único que puede ser el número de celular, la cédula, el correo electrónico o un código alfanumérico.
Esto significa que ya no será necesario pedir varias cuentas o aplicaciones para enviar dinero: bastará con compartir una llave registrada en la entidad financiera, y desde la aplicación del banco o billetera aparecerá la Zona Bre-B para realizar la transacción.
