Aerocivil confirma alerta por interferencias en el Pacífico, sin afectaciones visibles

La alerta técnica, vigente entre el 16 y 17 de enero de 2026, no ha generado restricciones ni afectaciones visibles en operaciones aéreas. Foto: Aerocali

La Aeronáutica Civil comunicó la recepción de un aviso de los navegantes aéreos, también conocido como Notam, por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), que involucra una porción del espacio aéreo bajo responsabilidad colombiana.

La Aerocivil confirmó que ya informó a las aerolíneas nacionales sobre el contenido, relacionado con posibles interferencias en los sistemas de navegación satelital (GNSS) en zonas específicas del Pacífico, dentro de la Región de Información de Vuelo de Bogotá (SKED). Aclaró, además, que no hay afectaciones visibles ni restricciones operativas en curso.

El Notam de la FAA advierte a operadores estadounidenses sobre una situación potencialmente riesgosa en áreas marítimas del Pacífico, asociada a actividades militares y posibles interferencias GNSS.

Los GNSS son los sistemas que permiten a los aviones saber exactamente dónde están en el aire. Incluyen tecnologías como el GPS. Si fallan o se degradan, los pilotos no quedan “a ciegas”, pero deben apoyarse más en otros instrumentos y procedimientos.

El aviso cubre todas las altitudes, incluso durante despegues y aterrizajes, y vuelos sobre el océano Pacífico. El periodo va del 16 de enero al 17 de enero de 2026.

La advertencia está dirigida principalmente a aerolíneas y aeronaves registradas en Estados Unidos, aunque su alcance técnico explica por qué las autoridades colombianas están atentas.

✈️ Informamos a la comunidad sobre un NOTAM emitido por @FAANews que recomienda precaución ante posibles afectaciones a los sistemas de navegación satelital (GNSS) en zonas específicas.



Las aerolíneas colombianas ya fueron notificadas para adoptar medidas preventivas. pic.twitter.com/5AgeA78ct2 — Aeronáutica Civil (@AerocivilCol) January 16, 2026

¿Hay riesgo para los pasajeros?

Para los pasajeros, el impacto es prácticamente invisible. los aviones están diseñados para operar con múltiples capas de respaldo. Si una señal satelital se debilita, entran en juego otros sistemas de navegación, procedimientos manuales y control desde tierra.

“A la fecha, no se han evidenciado afectaciones visibles a la navegación aérea, ni se registran condiciones que impidan o limiten el normal desarrollo de las operaciones aéreas en el espacio aéreo bajo responsabilidad colombiana o en las rutas utilizadas por las aerolíneas nacionales”, afirmó la Aerocivil. Añadió que no hay previsión de suspensiones o restricciones de las operaciones aéreas.

Uno de los Notam más con más titulares a finales de 2025 fue la alerta que envió Estados Unidos sobre posibles riesgos para vuelos civiles en el espacio aéreo cercano a Venezuela.

En su momento, la FAA pidió a las aeronaves civiles “extremar precauciones” ante un “empeoramiento de la situación de seguridad”.

Este mensaje tomó al sector aéreo de la región en un momento especialmente sensible, tras la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Washington ha desplegado buques y aeronaves en el Caribe, al tiempo que Caracas denuncia que la presencia militar estadounidense, que ha decantado en la presidencia interina de Delcy Rodríguez, afín a las solicitudes del presidente de EE. UU., Donald Trump.

Por ahora, el mensaje central es uno solo: hay una alerta técnica en observación, pero no hay una crisis aérea.

