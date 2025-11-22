Aerocivil responde a la alerta de EE. UU. sobre vuelos cerca de Venezuela

Imagen de referencia. Foto: El Espectador - José Vargas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La alerta que envió Estados Unidos sobre posibles riesgos para vuelos civiles en el espacio aéreo cercano a Venezuela encendió preguntas entre los viajeros colombianos. Pero, tras una revisión con aerolíneas y autoridades, la Aeronáutica Civil aseguró que no hay motivo para pánico: los vuelos siguen operando y las rutas están siendo ajustadas para mantener la seguridad.

La Aerocivil convocó a todas las aerolíneas comerciales que vuelan rutas que podrían pasar cerca del espacio aéreo venezolano con el objetivo de coordinar la respuesta y revisar riesgos.

Las exigencias fueron puntuales:

Cada aerolínea debe entregar un análisis interno sobre cómo el NOTAM afecta sus rutas.

Deben detallar qué medidas operacionales y comerciales adoptarán.

Cualquier ajuste de itinerarios debe respetar el aviso previo de 72 horas que pide EE. UU.

Las rutas alternativas deben estar definidas y validadas.

Esto significa revisar trayectorias, ajustar planes de vuelo y, cuando sea necesario, pedir autorización adicional a la Administración Federal de Aviación (FAA).

Ayer, la FAA emitió un Notam (un aviso oficial a pilotos y operadores) alertando sobre riesgos crecientes en el espacio aéreo de Maiquetía, la región que cubre buena parte de Venezuela. La razón, según EE. UU., es el aumento de actividad militar en ese país y en sus alrededores.

La FAA pidió a las aeronaves civiles “extremar precauciones” ante un “empeoramiento de la situación de seguridad”.

Este mensaje tomó al sector aéreo de la región en un momento especialmente sensible. Washington ha desplegado buques y aeronaves en el Caribe, al tiempo que Caracas denuncia que la presencia militar estadounidense busca algo más que frenar el narcotráfico.

“Los viajeros pueden estar tranquilos”

Tras la ronda de coordinación, la Aerocivil publicó un mensaje que buscó calmar a los pasajeros: “Los viajeros pueden estar tranquilos: estamos ajustando rutas y procedimientos para que todos los vuelos sigan siendo seguros”, publicó en X.

La @AerocivilCol y las aerolíneas están tomando medidas luego de un aviso de seguridad sobre una zona aérea cerca de Venezuela. ✈️

Los viajeros pueden estar tranquilos: estamos ajustando rutas y procedimientos para que todos los vuelos sigan siendo seguros. 🇨🇴 pic.twitter.com/1WI1d6Gy6z — Aeronáutica Civil (@AerocivilCol) November 22, 2025

Por ahora, no habrá suspensiones masivas, no habrá bloqueos de operaciones, y las aerolíneas ya están aplicando planes de mitigación.

¿Qué está pasando en Venezuela y por qué afecta a Colombia?

El aviso de la FAA llegó en medio de una escalada militar estadounidense en el Caribe. La Casa Blanca insiste en que la operación es para combatir el narcotráfico, pero Caracas afirma que es una maniobra que podría anticipar intentos de presión o incluso una acción más agresiva.

Además, el aviso aparece justo antes de que entre en vigencia la designación de EE. UU. como organización terrorista a un cartel supuestamente asociado al gobierno de Nicolás Maduro, lo que añade tensión diplomática y militar.

Desde septiembre, fuerzas estadounidenses han atacado más de 20 embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental, causando más de 80 muertes. No obstante, Washington no ha presentado públicamente pruebas de que todas esas embarcaciones estuvieran vinculadas al narcotráfico.

Lo que viene

La Aerocivil consolidará la información entregada por las aerolíneas y definirá una postura oficial ante autoridades internacionales. Por ahora, los vuelos siguen operando y las aerolíneas continúan usando rutas seguras.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.