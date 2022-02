Fallo a favor del Estado le evita pagar medio billón de pesos

Desde la ANI también se envió un mensaje en donde se asegura que seguirán propendiendo para que se ejecuten los planes de inversión en sus sociedades portuarias concesionadas, las cuales son clave para la competitividad y comercio exterior del país. Foto: Archivo - El Espectador

El Ministerio de Transporte comunicó que el Gobierno Nacional se libró de pagar medio billón de pesos que exigía el concesionario a cargo de la Sociedad Portuaria de Buenaventura, el cual alegaba que este le estaba impidiendo profundizar un canal de acceso al puerto, y que eso le estaba generando pérdidas económicas.

Fue el arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá quien que no accedió a ninguna de las pretensiones del concesionario, pues encontró que no existía el alegado desequilibrio económico contractual.

“Una de las pretensiones del concesionario tenía que ver con los supuestos ingresos económicos que el puerto dejó de recibir debido a la no profundización del canal de acceso; sin embargo, y tal como lo confirmó el Tribunal, esta responsabilidad no es de la ANI. No obstante, seguiremos trabajando en equipo para lograr unas mejores condiciones que permitan una mayor accesibilidad de los diferentes tipos de buque en el puerto”, manifestó el vicepresidente jurídico de la Asociación Nacional de Infraestructura (ANI), Fernando Ramírez.

Este directivo también detalló que el tribunal de arbitramento pudo constatar que no hay afectación alguna al contrato de concesión, y que para este caso no aplican las consecuencias económicas por cuenta del la pandemia (que fue otro de los alegatos presentados por la concesión).

“La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, concesionada por la ANI, cuenta con un puerto marítimo de gran importancia para el país gracias a su ubicación geográfica. Este puerto logístico en el pacífico colombiano se caracteriza por la realización de una operación multimodal y multipropósito con la prestación de servicios especializados ambientalmente sostenibles”, detalló, al añadir que el puerto cuenta con 13 muelles que se distribuyen en un espacio de dos kilómetros, lo que facilita la atención permanente de naves pequeñas y calados acordes al canal de acceso.