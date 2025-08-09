Fin del paro campesino en Boyacá: los 10 acuerdos que hicieron con el Gobierno

Ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, con los líderes de la movilización. Foto: Cortesía Minagricultura

El Gobierno nacional y la Federación de Parameros del Nororiente Colombiano – Seccional Sierra Nevada el Cocuy, alcanzaron un acuerdo que permitió levantar el paro campesino en la región.

El fin de las manifestaciones se consiguió tras cuatro días de diálogo entre las entidades. Estos son los principales acuerdos alcanzados:

Derechos agropecuarios: se modificará el artículo 3 de la Resolución 261 de 2018 para incluir un parágrafo que evite el uso del término “exclusión” en las zonas de cultivo. Derecho a la propiedad: las y los campesinos los atributos del derecho de propiedad, sin más limitaciones que las dispuestas en la ley y en la Constitución Política de 1991. Para ello se cambiará el artículo 5, numeral 6 de la Resolución 128 de 2017. Participación comunitaria: se establecerán mecanismos que prioricen a los campesinos de alta ladera y se revisarán actos administrativos incompatibles. Fortalecimiento de cadenas agrícolas campesinas: se incluirá la participación de los campesinos de alta ladera y páramo en Planes de Ordenamiento Productivo, con el fin de impulsar acuerdos en sectores como: carne, leche, papa, cereales y hortalizas. Estudio de revocatoria de resoluciones ambientales: habrá un procedimiento jurídico para revisar las resoluciones de ordenamiento y delimitación de la Reserva forestal del Cocuy. Esto, “sin perjuicio de que bajo ninguna circunstancia el páramo quedará desprovisto de un instrumento de protección y control ambiental frente a actividades de alto impacto, particularmente la minería y los hidrocarburos”, detalla el Ministerio de Agricultura. Unidades forestales: habrá una suspensión parcial de la Resolución 0680 de 2011. Corpoboyacá suspenderá los efectos de la Resolución 0680 de 2011, “por la cual se adopta el Plan General de Ordenamiento Forestal (PGOF) en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá”, en lo que corresponde a las unidades forestales de Norte, Gutiérrez y Valderrama, mediante acto administrativo motivado. Instalación de mesa técnica: el Ministerio de Ambiente, CAR Cundinamarca, Corpochivor y la Federación de Parameros discutirán su impacto en la cuenca alta del río Bogotá, especialmente en Villapinzón. Territorios excluidos de la frontera agrícola: se garantizará la participación comunitaria en procesos ambientales, considerando las realidades de cada territorio. “Productiva”: habrá una modificación de la Resolución 680 de 2011 por parte de Corpoboyacá. Se suprimirá la palabra “productiva” en el artículo 4, numeral 1, renglón 7. Además, se adelantarán mesa técnica con la Federación para abordar los POMCAS y los EOTs. Terminan los bloqueos: la Federación Paramera Campesina del Nororiente de Colombia se comprometió a restablecer la normalidad y levantar los bloqueos establecidos en el marco de la movilización.

Así se dio el acuerdo

La suscripción de los acuerdos se realizó en el emblemático Puente de Boyacá, con la participación del Gobierno nacional, en cabeza de varios ministerios, Parques Nacionales Naturales, Corpoboyacá, el Ministerio Público, entre otros.

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, celebró el resultado del diálogo. “Gracias a cada vocero y campesino, sabemos que ustedes, con el amor que le tienen a la tierra, nos ayudarán a proteger y preservar nuestros ecosistemas”, expresó en sus redes sociales.

Y añadió que hoy envían un mensaje al país: no es necesario bloquear las vías para dialogar.

Hoy, en este lugar histórico, donde hace 206 años se selló la libertad, firmamos el Acuerdo por la Dignidad del Campesinado de Alta Ladera y Páramo, fruto de un diálogo sincero, sin imposiciones y sin violencia.



Gracias al presidente @petrogustavo. A las y los campesinos.



— Carlos Amaya 🌻 (@CarlosAmayaR) August 9, 2025

A su turno, la jefa de la cartera de Agricultura, Martha Carvajalino, sostuvo que los puntos del acuerdo definen una ruta para reconocer y proteger el campesinado y su papel en la protección y la conservación ambiental de uno de los patrimonios más valiosos del país y la humanidad: los páramos.

Finalmente, la ministra (e) de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Irene Vélez Torres, destacó que los habitantes del páramo son reconocidos como aliados naturales en la defensa de sus ecosistemas, y reafirmó que “el páramo no quedará sin instrumento de protección con enfoque territorial”.

