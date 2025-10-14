Finaliza el mantenimiento de la regasificadora SPEC: ¿qué le falta para operar?

Planta de regasificación de Cartagena. Foto: Sociedad Portuaria El Callao

El mantenimiento programado anual de la regasificadora Sociedad Portuaria El Cayao (SPEC), en Cartagena, ha avanzado en un 95 %, dando paso a la etapa final de enfriamiento de los sistemas, que termina a las 11:59 p. m. de este 14 de octubre.

De acuerdo con el informe presentado por el Ministerio de Minas y Energía, las labores de mantenimiento asociadas a válvulas, equipos y sistemas principales ya fueron ejecutadas exitosamente.

El 5 % restante corresponde a las tareas de enfriamiento y estabilización de procesos, paso previo a la reanudación de la operación de regasificación, programada para las 00:00 horas del 15 de octubre.

“El mantenimiento de SPEC se ha desarrollado de manera controlada, cumpliendo con los estándares técnicos y sin afectaciones al suministro. El país cuenta con un sistema energético estable y con el respaldo necesario para atender la demanda”, aseguró la viceministra de Energía, Karen Schutt.

Esta infraestructura tiene una capacidad de 450 millones de pies cúbicos de gas natural por día; de esa cifra, 410 millones se usan para respaldar la operación de las plantas térmicas y la cantidad restante sirve para atender el déficit nacional. Por eso, que la regasificadora estuviera fuera de servicio entre el pasado viernes y este martes prendió algunas alertas, principalmente, para el Caribe.

Para evitar apagones, el Gobierno puso en marcha un plan. El Ministerio de Minas y Energía priorizó el gas disponible para respaldar la generación de energía. Mediante una circular, les ordenó a las empresas dueñas de los campos de producción entregar determinadas cantidades a las plantas térmicas del Caribe, dejando en sus manos la reasignación.

La medida despertó preocupación, pues dejaba abierta la posibilidad de que hubiese un racionamiento de gas. Pese a ello, el Ministerio de Minas y Energía reiteró que la prestación del servicio de energía eléctrica y el abastecimiento de gas natural en los sectores esenciales e industriales avanzan con total normalidad, sin reportes de afectaciones asociadas a este mantenimiento.

“Entramos en la recta final del mantenimiento con un balance positivo: operación segura, coordinación efectiva y suministro asegurado para todos los usuarios”, concluyó Schutt.

Durante esta fase, la Comisión Asesora de Coordinación y Seguimiento de la Situación Energética (CACSSE) continúa en sesión permanente desde XM, monitoreando en tiempo real las variables del sistema energético nacional y coordinando con Ecopetrol, ISA, la UPME, la CREG, el Consejo Nacional de Operación y el Centro Nacional de Despacho (CND) para garantizar la operación.

