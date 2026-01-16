¿Todo está más caro? Estrategias para navegar los incrementos de precios en 2026

Imagen de referencia. Foto: Getty Images - Getty Images

Después de la fiesta, llega el guayabo y en enero debemos enfrentarnos a las decisiones de gasto de diciembre, por un lado. Pero, por el otro, a las realidades de los ajustes anuales en los precios.

En 2026, este escenario se presenta con un poco más de tensión, e incluso con un toque de frenesí colectivo, cortesía del alza de 23 % en el salario mínimo que fue decretada por el Gobierno de Gustavo Petro.

Este incremento supera en más de cuatro veces el resultado de la inflación de 2025 (5,1 %, según el DANE) y tiene el potencial de devolverle oxígeno al incremento de los precios para este año.

¿Cómo navegar estos incrementos? En Echemos Cuentas, el formato de finanzas personales de El Espectador, Omar Suárez, experto en finanzas personales y análisis de mercado, traza una ruta para sortear la turbulencia de principio de año.

Con una voz calmada, y desprovista de la exaltación de los titulares que llevamos viendo este par de semanas, Suárez explica que primero hay que identificar cuáles productos y servicios son más susceptibles de subir por cuenta del mínimo. Esto, en otras palabras, es analizar en su entorno económico más inmediato qué tanto pesa la mano de obra.

“Por ejemplo, en sectores intensivos en manos de obra podemos estar hablando de los restaurantes, las comidas por fuera del hogar. Y entonces de pronto si antes salíamos cuatro veces en el mes a comer, podemos estar reduciendo ese número para ahorrar”, explica el experto.

El siguiente paso en este panorama es una recomendación que es útil (y deseable) para cualquier momento del año: haga un listado detallado de sus gastos y, con el escenario en blanco y negro, puede ver qué recortar. Esta es una de las mejores estrategias para identificar los llamados gastos hormiga: pequeñas cantidades de dinero que, al sentirse insignificantes, pasan desapercibidas, pero que sumadas pueden tener un impacto considerable en su presupuesto.

Otro camino para navegar los incrementos en los precios, que responden no sólo a la variable del mínimo, sino también a la inflación de 2025, es optar por compras al por mayor, según aconseja Suárez. Esto puede ayudar a estabilizar el precio de un producto a lo largo de un periodo mayor, pues le puede evitar alzas durante los primeros meses del año, por ejemplo.

Un punto extra, que también es aplicable a cualquier momento, es optimizar la gestión de las deudas. Suárez explica aquí que se puede utilizar el método de avalancha: organizar las obligaciones de mayor tasa de interés a la menor y aportar extra a estas, pues al final del día, “son las que me salen más costosas, independientemente de si son las más grandes o no”, dice el experto en finanzas personales.

A la par de recortar gastos, Suárez recomienda buscar nuevas opciones de ingresos, por pequeños que sean.

El aumento histórico en el mínimo puede traer presiones extra a su canasta de gastos, pero, más allá de la histeria colectiva, hay formas de transitar esta alza sin perder la cabeza. Es cuestión de sentarse a echar cuentas.

