Aumento de pensiones en 2026: ¿cuánto sube tras el nuevo salario mínimo?

El alza del salario mínimo tiene un efecto dominó sobre varios sectores, ya que muchas tarifas y cobros están directamente vinculados a este ingreso. Imagen de referencia. Imagen de referencia. Foto: Getty Images - sesame

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Gobierno decretó un incremento del 23 % en el salario mínimo para 2026, que llevará este ingreso a COP 1.750.905 a partir del 1 de enero. El ajuste no solo impactará a los trabajadores que devengan este ingreso, sino que también tendrá efectos sobre las pensiones, aunque no de la misma manera para todos los pensionados en Colombia.

Así subirán las mesadas pensionales en 2026

El aumento del salario mínimo para 2026 sí se traslada de manera directa a las pensiones que equivalen exactamente a un salario mínimo.

En estos casos, la mesada se ajusta en la misma proporción en la que sube el salario mínimo legal vigente.

Esto significa que los pensionados que reciben una mesada mínima verán reflejado el incremento del 23 % a partir del 1 de enero de 2026, una vez entra en vigor el nuevo salario mínimo fijado en COP 1.750.905. El ajuste es automático, dado que el valor de estas pensiones está directamente atado al salario mínimo.

Este grupo corresponde a los pensionados con ingresos más bajos del sistema, para quienes el salario mínimo funciona como referencia directa para el cálculo anual de su mesada.

Lea también: Estos servicios y productos subirán de precio en 2026 tras aumento del salario mínimo

Qué pasa con las pensiones superiores a un salario mínimo

En el caso de los pensionados cuya mesada es superior al salario mínimo, el incremento para 2026 no estará atado al aumento decretado por el Gobierno esta semana. Para este grupo, el ajuste anual de la pensión se calcula con base en la inflación (IPC) registrada durante el año anterior.

Hasta noviembre de 2025, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reportó una inflación anual de 5,30 %. De mantenerse esta tendencia, se espera que el IPC de cierre del año termine en niveles similares, porcentaje que serviría de referencia para el aumento de estas mesadas a partir de enero de 2026.

Esto implica que, a diferencia de las pensiones mínimas, estas mesadas no aumentarían en la misma proporción del 23 %, sino en línea con la inflación. El porcentaje exacto se conocerá una vez el Dane publique el dato definitivo de inflación de 2025, el próximo 9 de enero de 2025.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.