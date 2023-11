Black Friday 2023 en tiquetes aéreos baratos: consiga ofertas y evite estafas

Avianca, Latam y Wingo son algunas de las aerolíneas que se suman al Black Friday. Foto: Getty Images

Se acerca la fecha del Black Friday en Colombia, la oportunidad para realizar compras de fin de año con descuentos y rebajas. Este año, durante tres días, los colombianos podrán participar de esta jornada, que se adoptó de las tradiciones de Estados Unidos, como una forma de ahorro y aporte a la dinamización de la economía de los colombianos.

Tiquetes baratos Black Friday

Del 24 al 26 de noviembre, se podrán adquirir cientos de productos en las tiendas participantes. Dentro de la amplia oferta, se encuentran las aerolíneas, que en los últimos años se han convertido en una de las industrias más apetecidas durante el Black Friday, pues justo esta fecha coincide con la temporada de vacaciones de fin de año.

Algunas aerolíneas han anunciado descuentos en vuelos, tanto nacionales como internacionales. Entre estas se encuentra Latam, Wingo y Avianca.

En el caso de Latam, las promociones estarán disponibles hasta el 27 de noviembre con precios desde los $69.890 para viajar a destinos nacionales como: Bogotá-Montería; Bogotá-Armenia; Bogotá-Cali; Bogotá-Pereira; o Bogotá-Medellín, entre otras. Para consultar toda la oferta disponible, haga clic aquí.

Avianca lanzó la campaña “Red Friday” en la que ofrece tiquetes desde $69.000 para más de 50 destinos nacionales y desde US$89 para internacionales. Algunos de los destinos son: Ecuador, Curazao, Panamá, Guatemala, Estados Unidos, España y Pereira, Armenia, Medellín, Bogotá, Cali, Cartagena, Ibagué, entre otros dentro de Colombia. Aquí puede consultar todas las promociones.

Por su parte, Wingo tendrá ofertas hasta el 26 de noviembre para trayectos nacionales, a partir de $99.869. Los trayectos que ofrecen son: Medellín-Cartagena, Bogotá-Barranquilla, Bucaramanga-Bogotá. Además, hay opciones para vuelos internacionales como Medellín-Cancún desde US$143 o Bogotá-La Habana, por US$138. Más información aquí.

De igual manera, la aerolínea española Iberia lanzó una promoción para que “los clientes de Iberia pueden comprar vuelos para viajar desde y hacia Latinoamérica de una forma más económica”. Hasta el 27 de noviembre, los interesados podrán comprar vuelos desde Bogotá hasta Madrid, desde los 545 euros, ida y vuelta. O también desde Bogotá a Lisboa por 721 euros. Aquí todas las promociones.

¿Cómo evitar una estafa en Black Friday?

Entre los ataques más comunes durante el Black Friday están el phishing (suplantación de páginas) y las estafas.

Para prevenir el phishing, cuyo objetivo es que usted entregue los datos, “debe tener cuidado con los enlaces que recibe de personas que no conoce. También debe verificar siempre la legitimidad del dominio de la página web en la que va a comprar, antes de iniciar sesión con sus credenciales, así como desconfiar de las empresas que no poseen medios de contacto, ni presencia en medios de comunicación y primordialmente de aquellas que solicitan datos personales como número de identificación, número de pasaporte, números de tarjetas de crédito y sus respectivas validaciones. Así mismo, hay que desconfiar de las empresas que no tengan presencia en redes sociales y de aquellas que traen textos mal traducidos”, recomienda la firma Netdata.

Sobre las estafas, mantenga la seguridad de sus datos personales y financieros durante sus compras en línea. Según recomienda PSE, es fundamental que tome precauciones adicionales como: asegurarse de que estás en la página oficial del comercio electrónico, ingresar al navegador desde tu dispositivo de confianza y mantener el antivirus actualizado para proteger tu información.

Recomendaciones para comprar en el Black Friday

Tenga en cuentas estos consejos antes de que se inicie la jornada de Black Friday en Colombia con el fin de que evite comprar compulsivas, gastos innecesarios o deudas futuras que afecten su economía personal y familiar.

Expertos recomienda que se haga una comparación sobre los productos que va a adquirir en este día de descuentos, pues de esto depende mucho si la calidad de la “oferta” es apropiada o no.

Reconozca qué tanta necesidad tiene sobre el producto, esto servirá para priorizar los gastos y analizar si el presupuesto disponible es el apropiado para hacer las compras que tiene en mente.

Recuerde que también hay otros productos que están en oferta durante todo el año, por eso es mejor verificar, por medio de las páginas web, cuáles son los elementos incluidos dentro del Black Friday en Colombia y cuál ha sido el cambio de precio para esta fecha.

