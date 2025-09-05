No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Cada vez más colombianos usan garantías para acceder a crédito: ¿cómo funcionan?

En lo corrido de 2025 se han otorgado más de 610.000 garantías, un respaldo que suma $15,1 billones en créditos para hogares y microempresarios del país.

Redacción Economía
05 de septiembre de 2025 - 09:06 p. m.
Acceder a un crédito de mayor envergadura (como los destinados a comprar vivienda de interés social o a sostener una pequeña empresa) no es tan sencillo como obtener una tarjeta de crédito o un préstamo de bajo monto.

En muchos casos, las personas y los negocios no cuentan con un fiador o con bienes para respaldar la deuda. Para cerrar esa brecha surgieron las garantías financieras, un mecanismo que actúa como respaldo ante los bancos y que abre la puerta a recursos formales para vivienda, emprendimientos y proyectos productivos.

En Colombia, el principal operador de este mecanismo es el Fondo Nacional de Garantías (FNG), que a agosto de 2025 había respaldado 610.456 operaciones por un valor total de $15,1 billones en créditos.

Estos recursos han permitido que hogares, microempresarios y emprendedores accedan a financiamiento formal en condiciones que, de otra manera, serían difíciles de alcanzar.

¿Quiénes piden garantías financieras?

Según el Fondo Nacional de Garantías, el uso de estas coberturas refleja un marcado énfasis en la inclusión financiera con perspectiva de género: en lo corrido de 2025, el 54 % del valor respaldado ha beneficiado a mujeres, frente al 46 % dirigido a hombres. La entidad también reporta un alcance territorial del 99,3 % de los municipios del país, incluidos zonas PDET y ZOMAC.

Entre las entidades financieras con mayor número de operaciones garantizadas se encuentran Banco Agrario, Mi Banco, Banco Contactar, Bancolombia y Bancamía. El FNG también destacó el papel creciente de las cooperativas y las fintech, con las que ha respaldado $1,27 billones en más de 150 mil créditos y $737 mil millones en cerca de 130.000 créditos, respectivamente.

Por Redacción Economía

